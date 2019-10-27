Фанатов "Спартака" больше часа не выпускали со стадиона после матча с "Локо"

После дерби "Локомотив" — "Спартак" в Черкизове фанаты красно-белых долго не могли покинуть стадион. Стюарды просто не выпускали их с трибуны. Причины этого им не огласили. Вероятнее всего, это было сделано с целью безопасности, но болельщиков продержали на холоде больше часа.
Больше часа уже стоим после матча в Черкизово 😡— Угодник (@UgodnikOnTour) October 27, 2019
Что там происходит в конце-то концов? @rfsruofficial pic.twitter.com/wyRYoo8LsW
— 70 минут по итогу ожидание после матча. Хорошо, что выиграли и не грустно провели время. Но холодно, — отметил известный болельщик красно-белых Угодник в "Твиттере".
70 минут по итогу ожидание после матча.— Угодник (@UgodnikOnTour) October 27, 2019
Хорошо, что выиграли и негрустно провели время, но...холодно 😖
Напомним, что "Спартак" в Черкизове разгромил "Локомотив".