Фанатов "Спартака" больше часа не выпускали со стадиона после матча с "Локо"

Болельщики московского "Спартака" массово пожаловались в своих социальных сетях, что их 70 минут не выпускали с гостевой трибуны.

После дерби "Локомотив" — "Спартак" в Черкизове фанаты красно-белых долго не могли покинуть стадион. Стюарды просто не выпускали их с трибуны. Причины этого им не огласили. Вероятнее всего, это было сделано с целью безопасности, но болельщиков продержали на холоде больше часа.

Больше часа уже стоим после матча в Черкизово 😡

Что там происходит в конце-то концов? @rfsruofficial pic.twitter.com/wyRYoo8LsW — Угодник (@UgodnikOnTour) October 27, 2019

— 70 минут по итогу ожидание после матча. Хорошо, что выиграли и не грустно провели время. Но холодно, — отметил известный болельщик красно-белых Угодник в "Твиттере".

70 минут по итогу ожидание после матча.

Хорошо, что выиграли и негрустно провели время, но...холодно 😖 — Угодник (@UgodnikOnTour) October 27, 2019

Напомним, что "Спартак" в Черкизове разгромил "Локомотив".