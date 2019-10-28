Фронтмен Muse поздравил Трусову с феноменальной победой на Гран-при Канады

Музыкант в том числе поблагодарил российскую фигуристку за использование его песни.

Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде. 15-летняя спортсменка одержала сверхуверенную победу над конкурентками и установила два мировых рекорда именно под композицию популярного коллектива, которая является саундтреком к сериалу "Игра престолов".

— Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками. И спасибо ей за то, что она использует Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека, — написал Беллами.

Отметим, что композиции Muse — частые "гости" на различных соревнованиях по фигурному катанию, многие спортсмены любят брать их в качестве саундтреков. Однако персональных поздравлений от Мэттью Беллами или других членов группы никто прежде не получал.

Напомним, что за произвольную программу Трусова получила рекордные 166,62 балла, а по сумме двух прокатов — 241,02, что также является рекордом. 15-летняя спортсменка с большим отрывом выиграла первый для себя взрослый этап Гран-при.