А не пора ли Гончаренко в отставку? ЦСКА уже не тот, потух даже Акинфеев

У армейцев продолжается чёрный октябрь. Подопечные Виктора Гончаренко в этом месяце не одержали ни одной победы, а за последние четыре дня дважды проиграли дома. В чём причины чёрной полосы команды? И есть ли выход из этого? Давайте разбираться!

Белорусскому специалисту Виктору Гончаренко — 42 года. В России он работал в "Кубани", "Урале", "Уфе" и ЦСКА. Причём сначала в ЦСКА он был старшим тренером в штабе Леонида Слуцкого, затем ушёл в "Уфу", но проработал там всего несколько месяцев. Позже ему предложили возглавить ЦСКА. И вот с декабря 2016-го белорусский специалист стоит у руля армейцев. За это время ЦСКА стал обладателем Суперкубка России и дважды выиграл серебро чемпионата страны.

Что мы имеем в этом сезоне? ЦСКА идёт на пятом месте с 26 очками. У лидера — петербургского "Зенита" — 32 очка. Справедливости ради отметим, что ЦСКА занимал первое место в турнирной таблице после 11-го тура, но в верхней части все команды идут достаточно ровно.

В Лиге Европы за три тура команда не одержала ни одной победы, проиграв "Эспаньолу" (0:2) и малоизвестным "Лудогорцу" (1:5) и "Ференцварошу" (0:1). Так ужасно ни ЦСКА, ни другой наш клуб ещё не стартовали в Еврокубках...

Участие в Еврокубках армейцам просто необходимо. Ведь ни для кого не секрет, что они на этом зарабатывают хорошие призовые. А финансовые проблемы у клуба всё ещё есть. И именно поэтому по итогам нынешнего сезона им также важно занимать лидирующие позиции. Но и тут есть проблема — Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА, — и теперь мы, скорее всего, потеряем один клуб в Лиге чемпионов. А это значит, конкуренция в чемпионате России будет жёсткой. На фоне яркого "Зенита", не останавливающегося "Локомотива", дерзкого "Ростова" и амбициозного "Краснодара" армейцам нужно прыгать намного выше своей головы...

Основные проблемы ЦСКА налицо — это большое количество травмированных игроков (Дзагоев, Васин, Ефремов, Щенников, Гогуа, Набабкин и т.д.) и большое количество молодых футболистов. По статистике, в этом сезоне за ЦСКА сыграли 12 игроков в возрасте 21 год и младше. Юным футболистам пока не хватает опыта и стабильности. Но сказать, что у команды плохой состав, нельзя. У них в строю есть и Марио Фернандес, и Фёдор Чалов, и Никола Влашич, и Кристиан Бистрович, и Ильзат Ахметов, а в воротах — опытнейший Игорь Акинфеев. Но парадокс в том, что даже наш, без преувеличений, выдающийся голкипер откровенно потух... Как говорится, один в поле не воин.

Сам Гончаренко уже не в первый раз отмечает, что команде просто нужно пережить этот неудачный период.

Нам надо делать какую-то ротацию, график тяжёлый: матчи через два дня на третий. Мы не можем играть одним составом. Иногда, чтобы прийти в себя, надо глубоко опуститься. Да и чёрная полоса бывает взлётной Виктор Гончаренко

Клуб также призывает болельщиков быть с командой в сложное время.

Конечно, можно ждать "снятия" проклятия, верить в лучшее... Но загвоздка в том, что на это нет времени. ЦСКА нужно в кратчайшие сроки менять ситуацию. И важно понимать, что проблемы армейцев начались не сейчас, а ещё в прошлом сезоне (команда заняла четвёртое место и не попала в Лигу чемпионов)...

И если взять для примера те же "Спартак" и "Динамо", которые сменили своих тренеров, у них начало всё получаться... Ведь иногда всё, что нужно команде, — это новые эмоции.