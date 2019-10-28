Фигуристка Трусова — о рекордах: Давно хотела 100 баллов за технику

15-летней спортсменке удалось набрать такие баллы, которые не всегда покоряются даже мужчинам.

15-летняя фигуристка Александра Трусова, с двумя мировыми рекордами выигравшая турнир в Канаде, прокомментировала своё историческое выступление. По словам спортсменки, она давно стремилась к такому результату.

— Я давно хотела получить 100 баллов за технику, ещё с моего первого юниорского чемпионата мира. Рада, что у меня получилось. Когда я учила четверные, всегда смотрела, как их прыгают мужчины. Училась не только на тренировках, но и смотрела видео, чтобы правильно прыгать. Больше всего мне нравится Нэйтан Чен, — призналась Трусова в интервью Федерации фигурного катания России.

Напомним, что за произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде Трусова получила рекордные 166,62 балла, а по сумме двух прокатов — 241,02, что также является рекордом. 15-летняя спортсменка с большим отрывом выиграла первый для себя взрослый этап Гран-при.

При этом 100 баллов за технику, которые Трусова набрала в произвольной программе, являются большой редкостью даже для мужского фигурного катания, где контент обычно сложнее, чем в женском.