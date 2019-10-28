"Как её победить?" Японская чемпионка в шоке от мощи 15-летней россиянки

По словам Рики Кихиры, она не уверена, что сможет навязать конкуренцию Трусовой даже при идеальном прокате.

Космическое выступление 15-летней Александры Трусовой на дебютном для неё этапе Гран-при повергло в шок весь мир фигурного катания. Японская чемпионка Рика Кихира, которую россиянка оставила позади, была настолько обескуражена вторым местом, что теперь решила в экстренном порядке усложнять свою программу.

— Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, я была крайне удивлена. Даже при идеальном катании не знаю, могу ли я её победить. Я никогда не испытывала такого раньше и хочу изменить свои программы, чтобы оценки были выше, — заявила Кихира.

Кихира выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Канаде, однако в произвольной у неё не было шансов против Трусовой: 148,98 балла vs 166,62 (мировой рекорд). В итоге по сумме двух программ японка проиграла 11 баллов и стала лишь второй.

В прошлом сезоне Рика Кихира была главной соперницей Алины Загитовой: выиграла два этапа Гран-при и Чемпионат четырёх континентов, победила олимпийскую чемпионку в финале Гран-при и только на чемпионате мира неожиданно для всех заняла четвёртое место.

Теперь для конкуренции с Трусовой Кихире необходимо срочно добавлять что-то к своему коронному оружию — тройному акселю. Собственно, то же самое можно сказать и обо всех других фигуристках, которые хотят бороться с суперюниорками Этери Тутберидзе.