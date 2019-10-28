Загитова и Медведева — прошлый век. 15-летние школьницы поставили мир на уши

Новый сезон в фигурном катании только разгорается, но пламя борьбы уже полыхает. Вот только речь идёт не о борьбе между спортсменками, которой всегда ждут фанаты. Всё дело — в суперюниорках из группы Этери Тутберидзе. Анна Щербакова и Александра Трусова наконец-то громко заявили о себе на взрослом уровне, и теперь кажется, что победить их просто невозможно.

Кто такие Трусова и Щербакова?

Александра Трусова и Анна Щербакова — воспитанницы тренера Этери Тутберидзе, которая дала путёвку в большой спорт Юлии Липницкой, Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Обеим спортсменкам — по 15 лет, и они синхронно проводят первый сезон на взрослом уровне. При этом на юниорском обе успели наделать дикого шума: Трусова бомбила Книгу рекордов Гиннесса как первая девушка, чисто исполнившая прыжок в четыре оборота на соревнованиях, а Щербакова выиграла чемпионат России в прошлом году, победив заслуженных чемпионок Алину Загитову и Евгению Медведеву и своих юных подруг Трусову и Косторную.

Сейчас Щербакова и Трусова вышли на взрослый уровень, и уровень всемирного удивления их таланту начал зашкаливать. Первая играючи разгромила всех на Гран-при США, оторвавшись от занявшей второе место американки Брэди Теннелл на 11 баллов.

Great comeback from Anna Shcherbakova 🇷🇺 as she jumped high to reach the top of the podium.



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019

Вторая сделала то же самое на Гран-при Канады с таким же отрывом от японки Рики Кихиры. Вот только если 227,76 балла Щербаковой, исполнившей самый дорогой элемент в истории женского катания (четверной лутц — тройной тулуп, 18,66 балла), казались чем-то невероятным, то Трусова вообще улетела в космос, обновив свой же мировой рекорд — 241,02 балла.

Как они это делают?

Секрет обеих фигуристок прост и невероятно сложен одновременно — прыжки в четыре оборота. Настолько технически сложный элемент женщины никогда стабильно не исполняли. В 2002 году юная японка Мики Андо вписала своё имя в историю как первая исполнительница четверного прыжка, но на взрослом уровне она повторить своё достижение не смогла.

За эти без малого двадцать лет никто из женщин не мог чисто исполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях. Ирина Слуцкая, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова побеждали на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах исключительно с тройными прыжками.

И вот в 2018 году Трусова и Щербакова начинают раз за разом чисто исполнять прыжки в четыре оборота, выигрывая один турнир за другим. И на самом последнем турнире сезона, то есть буквально за мгновение до того, как суперюниорки ворвутся в большой спорт, казахстанской спортсменке Элизабет Турсынбаевой удалось стать первой женщиной в истории, не упавшей с четверного прыжка на взрослых соревнованиях. Стоит ли говорить о том, что Турсынбаева — тоже воспитанница Этери Тутберидзе?

Их вообще возможно победить?

Этим вопросом сейчас задаётся весь мир фигурного катания. До этого самым грозным оружием женщин-одиночниц был аксель в 3,5 оборота. Но, учитывая, что даже его умеют исполнять только японка Рика Кихира и россиянка Елизавета Туктамышева, даже страшно говорить о какой-то возможной конкуренции с Трусовой и Щербаковой. Та же Кихира, которая в прошлом сезоне была главной соперницей Алины Загитовой и обладала чуть ли не самой сложной программой, после поражения на Skate Canada была в тотальном шоке.

— Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, я была крайне удивлена. Даже при идеальном катании не знаю, могу ли я её победить. Я никогда не испытывала такого раньше и хочу изменить свои программы, чтобы оценки были выше, — заявила Кихира.

Just like that! Alexandra Trusova lays down an astonishing technical content to take the Free Skating! 🙌#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/oW9xSzFMbl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 26, 2019

15-летние спортсменки сейчас полностью меняют фигурное катание. Они словно сломали эту игру, нашли в ней лазейку, которой раньше никто не пользовался, и с её помощью громят всех, пока мир пытается осознать, насколько это вообще законно, опасно и как это в принципе возможно. Теперь четверные прыжки из сказочной утопии превратились в самоцель, которую ставят перед собой все более или менее топовые спортсменки, чтобы оставаться в игре. Кихира, Загитова и Медведева уже активно пытаются разучить этот сложнейший элемент, хотя эксперты твердят о том, что это уже нереально сделать после пубертата.

Но если никто так и не овладеет прыжком в четыре оборота, то надежд у них, кажется, совсем нет. Ведь Александра Трусова переписала мировые рекорды на Skate Canada даже с учётом падения, которое в любом другом случае поставило бы крест на первом месте. Просто представьте, насколько её техническая база сильнее, чем у всех остальных.

Если сложить базовую стоимость элементов короткой и произвольной программ наших спортсменок, получатся очень красноречивые цифры.

Александра Трусова —118,36. Анна Щербакова —114,16. Елизавета Туктамышева — 104,71. Алёна Косторная —103,1. Алина Загитова —97,68. Евгения Медведева — 95,76.

Это всего лишь базовая стоимость элементов, которые фигуристки заявляют в свои программы. Есть ещё GOE — бонусы и штрафы за каждый прыжок, дорожку шагов или вращение, а также Presentation Score — так называемое общее впечатление (или компоненты), куда входят оценки артистизма, самого катания, переходов между элементами и соответствия образа музыке. Но даже по этим баллам видно, что эпоха Загитовой и Медведевой окончательно и бесповоротно уйдёт, если они в кратчайшие сроки не разучат четверные прыжки. Да, более опытные фигуристки, как правило, сильнее вчерашних юниорок в компонентах, но за счёт одного артистизма отыграть громадную пропасть в технической базе просто невозможно.

Буквально вчера весь мир с замиранием сердца следил за соперничеством Загитовой и Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Не прошло и двух лет, а на сцене сияют уже совсем другие звёзды. Смогут ли чемпионки прошлых лет что-то противопоставить новому индиго-поколению — главный вопрос нынешнего сезона.