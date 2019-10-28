Назначен новый главный тренер "Сочи"

Белорусский специалист призван исправить ситуацию, в которую попала черноморская команда.

Руководство ХК "Сочи" определилось с кандидатурой на пост главного тренера команды. Им стал 51-летний белорусский специалист Александр Андриевский, сообщает официальный сайт "леопардов".

Андриевский заменил на тренерском мостике Леонида Береснева, руководившего командой после увольнения Сергея Зубова. Сообщается, что Береснев вместе с тренером вратарей Яри Каарелой и тренером по физподготовке Леонидом Дмитриченко покидают сочинскую команду. Их должности заняли Вадим Тарасов и Александр Микульчик соответственно.

Александр Андриевский в минувшем сезоне возглавлял новосибирскую "Сибирь". Ранее специалист работал с минским "Динамо" и "Адмиралом". С "моряками" Андриевский дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина.

В последних 14 играх регулярного чемпионата КХЛ "леопарды" одержали только две победы. После 22 проведённых игр сочинцы с 17 очками занимают десятое место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка.