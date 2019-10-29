Кудашова нельзя увольнять. И вот почему

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает свои обороты. Сыграно уже достаточное количество матчей, чтобы можно было сделать первые выводы о состоянии хоккеистов, качестве хоккея и результатах команд. Но не все команды находятся на тех местах, на которых хоккейные болельщики привыкли их видеть.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает свои обороты. Сыграно уже достаточное количество матчей, чтобы можно было сделать первые выводы о состоянии хоккеистов, качестве хоккея и результатах команд. Но не все команды находятся на тех местах, на которых хоккейные болельщики привыкли их видеть.

В последнее время в прессе поднялось много шума из-за ряда проигрышей санкт-петербургского СКА в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы с Невы проиграли последние восемь матчей, что, естественно, не может понравиться болельщикам питерского клуба. Да вдобавок ещё кто-то запустил фейковую новость о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов сам пошёл к руководству клуба с бумагой об увольнении, но в офисе СКА её не подписали, уговорив специалиста работать дальше на благо команды. Лайф проверил эту информацию, которая оказалась ложной. Кудашов никаких бумаг не подписывал и не собирается этого делать. Специалист полностью сосредоточен на своих должностных обязанностях. Так что болельщики СКА могут быть спокойны: Алексей Кудашов как работал, так и будет работать во главе СКА и сборной России. Тренерский штаб армейцев видит и знает, как выбираться из таких вот серий поражений. Всё придёт со временем. Самое главное, что на игру команды приятно смотреть. Главное, что питерцы, несмотря на поражения, набирают очки третий матч подряд.

Кудашов — главный тренер сборной России

Кудашов возглавляет не только СКА, но и сборную России. На этот пост он был назначен в июле. Специалист не успел провести ни одного матча в качестве главного тренера национальной команды. Дебют Кудашова состоится 7 ноября, когда Россия в Хельсинки в рамках Кубка "Карьяла" сыграет с Финляндией. Уволить из сборной человека, который, по сути, ничего не успел там даже сотворить? Такого, конечно же, не произойдёт. Кстати, если посмотреть на состав сборной России, то в нём аж шесть игроков СКА — больше, чем от других клубов. СКА — донор сборных России. В октябре в сборные России в разных возрастах уехало более двух десятков хоккеистов из системы СКА. Кудашов как никто знает возможности своих хоккеистов не понаслышке, и этот факт пойдёт на пользу главной команде страны.

СКА показывает интересный хоккей

Для СКА этот сезон и не должен был стать простым. Это было понятно ещё до старта регулярки. Да, армейцы чередуют победы с неудачными матчами, но посмотрите, как они проигрывают: восемь поражений петербуржцы потерпели с разницей в одну шайбу, заметно перебросав своих соперников и превзойдя их в активности, в последних трёх матчах они набирают очки. Команда обновилась, и ей, как и любому другому клубу в аналогичной ситуации, требуется время на перестройку. Вы же не будете увольнять бригадира за то, что через полтора месяца ваш большой кирпичный дом ещё не готов? Тем более если такое здание нужно возводить больше года. Нетерпение — худший советчик любого руководителя клуба КХЛ. Даже в таком состоянии, в каком сейчас находится СКА, игра армейцев смотрится и не может оставить равнодушными истинных ценителей хоккея. Недаром на домашние матчи петербургской команды собирается полный стадион.

Совмещение постов в клубе и сборной непременно даст результат

Тема совмещения не должна никого беспокоить. Опыт и анализ работы тренеров национальной сборной России показывает, что таким наставникам необходимо поддерживать рабочий тонус на протяжении всего сезона. А это достигается за счёт совмещения работы не только в сборной, но и в профессиональном клубе. Никого не смущал тот факт, когда Майк Бэбкок приезжал из "Детройта" в сборную Канады и с ней брал золото Олимпиады. Да и в России работает такая же схема. Пример Зинэтулы Билялетдинова наглядно демонстрирует, что освобождённым тренером быть не так и просто. Итог мы знаем: провал Олимпиады в Сочи. А вот когда Олег Знарок совмещал работу в СКА и сборной, то всеобщими усилиями было взято золото Олимпиады в Пхёнчхане. Так что сборная Кудашову не мешает, а наоборот — помогает.

ФХР принимает непосредственное участие в подготовке тренерских кадров для нашего хоккея

Вообще ФХР грамотно готовит тренеров, выводя их на новый уровень. Так, с этого сезона в штабе первой сборной России появился Александр Савченков, который раньше трудился в СКА-1946 (Молодёжной хоккейной лиге), а теперь работает помощником Михаила Кравеца в удивившем многих на старте сезона "Витязе".

ФХР разработала программу "Красная машина", когда тренерам вручают солидные папки со всеми методическими данными по тому, как готовить спортсменов. И это не мёртвый груз — если ты получил такой кейс, то должен по нему сдать экзамен. Так можно поднять общий уровень квалификации тренерских кадров в стране. Кудашов — как вершина этой пирамиды.

Интересно посмотреть, какие специалисты входят в штаб сборной России. Это советник главы штаба Игорь Ларионов, новое лицо команды. Старший тренер Алексей Жамнов, тренеры Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, Рашит Давыдов, тренер по физподготовке Александр Трошин, тренер-методист Ларс Юханссон, советник главного тренера — великий Владимир Юрзинов — старший. То есть Кудашов совсем не одинок и многие решения принимаются коллегиально. Да что там, даже глава штаба, вице-президент ФХР Роман Ротенберг, закончил высшие курсы тренеров, чтобы лучше разбираться в процессе. Дилетантов в сборной России нет.

Эта ситуация только пойдёт Кудашову на пользу

Наверное, это хорошо, что чёрная серия СКА случилась уже сейчас — в октябре. А труднее всего будет на Олимпиаде. Поэтому тест на стрессоустойчивость лучше сдать прямо сейчас. Но Кудашов очень хладнокровно переносит не самый простой этап в своей тренерской карьере, который непременно пойдёт на пользу специалисту. Он уверен в своих хоккеистах и в своих методах работы. Кстати, подобные серии случались у Быкова и Знарка, после чего они со СКА выиграли по Кубку Гагарина. Это отличный шанс для тренера проявить себя в сложной ситуации. Тяжело в учении — легко в бою. Плохо лишь одно — большое количество травмированных у СКА на старте сезона, что тоже не может не сказаться на игре петербуржцев.

СКА — не самый богатый клуб КХЛ

Армейцы по бюджету — давно не самый богатый клуб КХЛ. И разговоры о том, что в команде играют одни звёзды и за большие деньги, попросту неуместны. Сейчас пальма первенства у других команд лиги. ЦСКА, "Спартак", "Авангард" тратят гораздо большие средства, чем петербуржцы. И зарплаты Боба Хартли и Олега Знарка сложно сравнивать с тем, что получают другие тренеры. Интересно будет посмотреть на тот же ЦСКА года через два, как он будет справляться, когда в лиге будет действовать жёсткий потолок зарплат.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: в СКА точно нет никакой паники по случаю неудачной серии поражений.