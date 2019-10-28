Российский хоккеист НХЛ Тарасенко выбыл из игры на полгода

Россиянину будет сделана операция на левом плече, после чего в течение пяти месяцев хоккеисту потребуется восстановление.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Тарасенко перенесёт операцию на левом плече, информирует пресс-служба "музыкантов". Состояние хоккеиста будет проверено через пять месяцев.

Тарасенко получил повреждение в матче с "Лос-Анджелесом", когда в борьбе с защитником "королей" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером Джонатаном Куиком.

Владимир Тарасенко является действующим обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз". В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ лидер "Блюз" сыграл в десяти матчах, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.