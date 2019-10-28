СКА прервал серию из пяти поражений

Петербуржцы в выездном матче по буллитам переиграли череповецкую "Северсталь" — 2:1.

Санкт-петербургский СКА нанёс поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Череповце и закончилась победой армейцев по буллитам со счётом 2:1.

Под занавес второго периода подопечные Алексея Кудашова открыли счёт в матче. Йоонас Кемппайнен на пятаке подставил клюшку под наброс Артёма Земчёнка — 0:1.

"Северсталь" отыгралась в третьем периоде: на 15-й минуте шайба прилетела к нападающему хозяев Егору Морозову, который оказался один перед воротами Магнуса Хелльберга, он-то в касание и переправил её в сетку — 1:1.

Овертайм результата не принёс. В буллитной серии армейцы были точнее. Два броска реализовал Владимир Ткачёв. Один на счёту Наиля Якупова. За "Северсталь" забросили Егор Морозов и Владислав Кодола.

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