СКА прервал серию из пяти поражений

Санкт-петербургский СКА нанёс поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Череповце и закончилась победой армейцев по буллитам со счётом 2:1.
Под занавес второго периода подопечные Алексея Кудашова открыли счёт в матче. Йоонас Кемппайнен на пятаке подставил клюшку под наброс Артёма Земчёнка — 0:1.
"Северсталь" отыгралась в третьем периоде: на 15-й минуте шайба прилетела к нападающему хозяев Егору Морозову, который оказался один перед воротами Магнуса Хелльберга, он-то в касание и переправил её в сетку — 1:1.
Овертайм результата не принёс. В буллитной серии армейцы были точнее. Два броска реализовал Владимир Ткачёв. Один на счёту Наиля Якупова. За "Северсталь" забросили Егор Морозов и Владислав Кодола.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Северсталь" (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б
- "Ак Барс" (Казань) — "Амур" (Хабаровск) — 3:1
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Адмирал" (Владивосток) — 4:3