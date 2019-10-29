Новый антигерой? Малкина ругают за паспорт США, но он есть у многих спортсменов

В хоккейном мире назрел новый скандал — СМИ узнали о наличии американского паспорта у российского игрока "Питтсбурга" Евгения Малкина. На хоккеиста моментально обрушилась критика... Но ведь он не первый и не последний! Вспоминаем спортсменов, у кого ещё есть американский паспорт и кто из них подвергался критике.

Уроженец Магнитогорска Евгений Малкин с 2006 года живёт в США и выступает за "Питтсбург Пингвинз". Там же три года назад на свет появился его сын Никита. И всё бы ничего, но юрист, занимающийся бизнес-проектом Малкина, рассказал о наличии у форварда американского гражданства — и началось... Небывалый шквал критики обрушился на игрока сборной России.

Сам Евгений уже объяснился.

У меня и у моего ребёнка есть американский паспорт. Здесь — мой второй дом, я живу здесь 14 лет. Может быть, сын пойдёт здесь в школу. Мне не нравится борьба США и России. По российским правилам вы можете иметь два паспорта, в этом нет ничего плохого Евгений Малкин

Болельщики сразу же накинулись на хоккеиста с вопросами: "А как же теперь сборная России? Сможет ли он выступать?" Тут уже вмешалась супруга хоккеиста, телеведущая Анна Кастерова, которая не увидела в этом никаких проблем.

Жена Малкина: "Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье" Фото © Instagram / anna_kasterova

Есть и другой яркий пример — Мария Шарапова. Главная звезда российского тенниса с семи лет живёт в США и тоже с заметной регулярностью подвергается критике из-за того, что она больше американка, чем русская. С этим поспорить сложно, ведь Мария даже разговаривает на русском с акцентом. Сама спортсменка признаётся, что США считает своим домом, но всё равно живёт там по грин-карте и не меняет гражданство.

— Я считаю Америку своим домом. Однако основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские. Все мои родственники живут в России, с ними у меня сильная связь, — призналась теннисистка в своём недавнем интервью. — Да и у меня по-прежнему российский паспорт, в США я живу по грин-карте. В связи с этим мне часто приходится оказываться в визовых центрах, чтобы получить то шенгенскую визу, то британскую, то китайскую, где у меня бывают турниры.

Малкин — не первый и не последний...

Многие спортсмены, которые выступают за океаном, имеют или имели американские паспорта и грин-карты. Вот лишь несколько ярких примеров.

Павел Буре Известный хоккеист, пока играл в НХЛ, имел американское гражданство. Два года назад стало известно, что он от него отказался Фото © Wikimedia

Вячеслав Фетисов Легенда хоккея, а ныне — депутат, в 2002 году сдал в посольство грин-карту США и получил туристическую визу Фото © "Википедия"

Ирина Роднина Экс-фигуристка и тренер, много лет жила в США. О гражданстве США отказывается говорить, но там живёт её дочь, которую она навещает Фото © Wikimedia

Анна Курникова Теннисистка и жена певца Энрике Иглесиаса после 26 лет в США в 2010-м получила американское гражданство Фото © "Википедия"

Андрей Кириленко В 2011 году СМИ гремели новостью об американском гражданстве у легенды баскетбола. В США у него родились дети и живёт семья Фото © Wikimedia

Аркадий Вятчанин Российский пловец летом 2017 года получил гражданство США. Имел и паспорт Сербии, но выступать за эту страну не смог Фото © ТАСС / Белоусов Виталий

Получать американский паспорт или нет — личное дело каждого. Но когда ты известная личность, а тем более игрок сборной России, то стоит быть готовым к критике.