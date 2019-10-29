Провинция решает! Клубы из глубинки ставят Европу на колени

Скромная "Гранада" внезапно для всех возглавила чемпионат Испании, обойдя "Реал" и "Барселону". И такой взлёт маленьких региональных команд — повсеместный тренд. "Аталанта" из Бергамо в Италии, "Лестер" в Англии, "Нант" во Франции и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха в Германии. И даже в России есть свой аналог – "Ростов" Валерия Карпина.

Этот сезон в футбольной Европе переворачивает привычные понятия о топ-клубах с ног на голову. Команды с богатой историей побед плетутся где-то внизу: "Манчестер Юнайтед" и "Спартак" только-только поднялись на седьмые строчки в Англии и России, "Милан" и вовсе плетётся на 12-й в Италии. Но свято место, как известно, пусто не бывает, а потому на лидирующих позициях сразу же появились новые герои.

"Гранада" (Испания) Место в таблице — первое

Население — 232 тыс. Пока "Реал" и "Барселона" решают, когда играть "Эль-класико", новичок Ла Лиги взял да и возглавил турнирную таблицу Фото © instagram/granadacf

"Гранада" с 1976 года не играла в высшей испанской лиге, а в прошлом году наконец-то прорвалась в элиту. Дебютировала в Ла Лиге самым дешёвым составом среди всех команд чемпионата, грохнула "Барселону" со счётом 2:0, и теперь возглавляет таблицу. Да, это лидерство промежуточное, потому что "Реал" и "Барса" до сих пор не провели матч между собой. Но сам факт такого отчаянного дебюта команды, лучшее достижение в истории которой — шестое место в сезоне 1973/1974, определённо заслуживает уважения.

"Аталанта" (Бергамо, Италия) Место в таблице — третье

Население — 116 тыс. Пока признанные гранды вроде "Милана" прозябают внизу, скромная "Аталанта" занимает их место в авангарде итальянского футбола Фото © instagram / atalantabc

"Аталанта" регулярно воспитывала будущих звёзд итальянского футбола, но сама никогда не была топ-клубом. Всё изменил тренер Джан Пьеро Гасперини, который за несколько лет сумел построить не только боеспособный, но и эффектно играющий коллектив. В прошлом сезоне бергамаски добились лучшего достижения за всю свою историю — бронза чемпионата Италии и выход в Лигу чемпионов. В этом сезоне команда снова идёт на третьем месте, причём отставая от лидирующего "Ювентуса" всего на три очка. Кстати, прозвище "Аталанты" — "Королева провинциалов", и клуб его полностью оправдывает. Бергамо теперь знаменит не только Труффальдино, но и "Аталантой".

"Боруссия"(Мёнхенгладбах, Германия) Место в таблице — первое

Население — 262 тыс. В Бундеслиге в этом году творится полный хаос, и пока Дортмунд и Мюнхен страдают ерундой, Мёнхенгладбах вскочил на трон Фото © instagram / borussia

"Боруссия" из Мёнхенгладбаха имеет большую историю побед: в 70-е она пять раз становилась чемпионом Германии. Однако в последние годы она была лишь бледной тенью одноимённой команды из Дортмунда. Но в этом сумасшедшем сезоне Бундеслиги, когда между первым и десятым местом в таблице всего пять очков, временный трон заняли именно парни из Мёнхенгладбаха. Их последняя большая победа — это Кубок Германии 1995 года. Золотые времена возвращаются?

"Лестер" (Англия) Место в таблице — третье

Население — 337 тыс. В МЮ — паника, в "Челси" — перестройка, а "Лестер" тем временем возвращает себе свой 2016-й и идёт в лидерах Фото © instagram / lcfc

После того как никому не известный клуб с такими же ноунеймами в составе в 2016 году сотворил сенсацию, став чемпионом Англии, казалось, что "Лестер Сити" исчерпал свою удачу лет на 100 вперёд. "Лисы" пережили всё: от продажи лидеров команды до трагической гибели президента клуба, который поднял его из грязи в князи. И теперь спустя три года "Лестер" снова зажигает в АПЛ. После сумасшедшей победы над "Саутгемптоном" со счётом 9:0 команда взлетела на второе место в турнирной таблице, громко заявив всей Англии о своих чемпионских амбициях. Да, "Манчестер Сити" уже вернул вторую строчку, но постойте-ка: Варди снова лучший бомбардир АПЛ, "Лестер" в тройке лидеров, сейчас что, 2016-й?

"Нант" (Франция) Место в таблице — второе

Население — 291 тыс. "Нант" выигрывал Лигу 1, когда ПСЖ ещё не существовал, но тот факт, что скромная команда сегодня преследует парижан — это сенсация Фото © instagram/fcnantes

"Нант", как и мёнхенгладбахская "Боруссия", царил в своей стране много лет назад, но в последние годы прозябал где-то на задворках. А в этом году команда, за которую свои последние голы в жизни забил трагически погибший нападающий Эмилиано Сала, хороша как никогда. Да, в последнем туре пыл "канареек" охладил Александр Головин со своим "Монако", но даже это не сбросило "Нант" со второго места. Сейчас именно жёлто-зелёные — главные раздражители ПСЖ в чемпионской гонке Лиги 1.

"Ростов" (Россия) Место в таблице — второе

Население — 1,1 млн Ростов-на-Дону — скромный региональный центр, которому далеко до Москвы и Питера, но вот ФК "Ростов" это опровергает Фото © instagram / fcrostov

Как вообще город с населением больше миллиона человек может считаться провинцией? По европейским меркам Ростов-на-Дону — гигант, но по российским — обычный региональный центр. Но вот футбольный клуб "Ростов" никак не хочет мириться с таким статусом и рвётся в элиту российского футбола. Последний раз чемпионат России выигрывал клуб не из Москвы или Питера в далёком 2009 году, это был казанский "Рубин". С тех пор ближе всех к титулу подбирался... как раз "Ростов". Причём было это в сезоне 2015/2016. И вот сейчас ростовчане снова рвутся к золотым медалям, и даже поражение от "Зенита" со счётом 1:6 их только раззадорило. "Ростов", вы там с "Лестером" сговорились что ли?