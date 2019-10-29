Провинция решает! Клубы из глубинки ставят Европу на колени

Этот сезон в футбольной Европе переворачивает привычные понятия о топ-клубах с ног на голову. Команды с богатой историей побед плетутся где-то внизу: "Манчестер Юнайтед" и "Спартак" только-только поднялись на седьмые строчки в Англии и России, "Милан" и вовсе плетётся на 12-й в Италии. Но свято место, как известно, пусто не бывает, а потому на лидирующих позициях сразу же появились новые герои.
"Гранада" (Испания)
- Место в таблице — первое
- Население — 232 тыс.
Пока "Реал" и "Барселона" решают, когда играть "Эль-класико", новичок Ла Лиги взял да и возглавил турнирную таблицу
Фото © instagram/granadacf
"Гранада" с 1976 года не играла в высшей испанской лиге, а в прошлом году наконец-то прорвалась в элиту. Дебютировала в Ла Лиге самым дешёвым составом среди всех команд чемпионата, грохнула "Барселону" со счётом 2:0, и теперь возглавляет таблицу. Да, это лидерство промежуточное, потому что "Реал" и "Барса" до сих пор не провели матч между собой. Но сам факт такого отчаянного дебюта команды, лучшее достижение в истории которой — шестое место в сезоне 1973/1974, определённо заслуживает уважения.
"Аталанта" (Бергамо, Италия)
- Место в таблице — третье
- Население — 116 тыс.
Пока признанные гранды вроде "Милана" прозябают внизу, скромная "Аталанта" занимает их место в авангарде итальянского футбола
Фото © instagram / atalantabc
"Аталанта" регулярно воспитывала будущих звёзд итальянского футбола, но сама никогда не была топ-клубом. Всё изменил тренер Джан Пьеро Гасперини, который за несколько лет сумел построить не только боеспособный, но и эффектно играющий коллектив. В прошлом сезоне бергамаски добились лучшего достижения за всю свою историю — бронза чемпионата Италии и выход в Лигу чемпионов. В этом сезоне команда снова идёт на третьем месте, причём отставая от лидирующего "Ювентуса" всего на три очка. Кстати, прозвище "Аталанты" — "Королева провинциалов", и клуб его полностью оправдывает. Бергамо теперь знаменит не только Труффальдино, но и "Аталантой".
"Боруссия"(Мёнхенгладбах, Германия)
- Место в таблице — первое
- Население — 262 тыс.
В Бундеслиге в этом году творится полный хаос, и пока Дортмунд и Мюнхен страдают ерундой, Мёнхенгладбах вскочил на трон
Фото © instagram / borussia
"Боруссия" из Мёнхенгладбаха имеет большую историю побед: в 70-е она пять раз становилась чемпионом Германии. Однако в последние годы она была лишь бледной тенью одноимённой команды из Дортмунда. Но в этом сумасшедшем сезоне Бундеслиги, когда между первым и десятым местом в таблице всего пять очков, временный трон заняли именно парни из Мёнхенгладбаха. Их последняя большая победа — это Кубок Германии 1995 года. Золотые времена возвращаются?
"Лестер" (Англия)
- Место в таблице — третье
- Население — 337 тыс.
В МЮ — паника, в "Челси" — перестройка, а "Лестер" тем временем возвращает себе свой 2016-й и идёт в лидерах
Фото © instagram / lcfc
После того как никому не известный клуб с такими же ноунеймами в составе в 2016 году сотворил сенсацию, став чемпионом Англии, казалось, что "Лестер Сити" исчерпал свою удачу лет на 100 вперёд. "Лисы" пережили всё: от продажи лидеров команды до трагической гибели президента клуба, который поднял его из грязи в князи. И теперь спустя три года "Лестер" снова зажигает в АПЛ. После сумасшедшей победы над "Саутгемптоном" со счётом 9:0 команда взлетела на второе место в турнирной таблице, громко заявив всей Англии о своих чемпионских амбициях. Да, "Манчестер Сити" уже вернул вторую строчку, но постойте-ка: Варди снова лучший бомбардир АПЛ, "Лестер" в тройке лидеров, сейчас что, 2016-й?
"Нант" (Франция)
- Место в таблице — второе
- Население — 291 тыс.
"Нант" выигрывал Лигу 1, когда ПСЖ ещё не существовал, но тот факт, что скромная команда сегодня преследует парижан — это сенсация
Фото © instagram/fcnantes
"Нант", как и мёнхенгладбахская "Боруссия", царил в своей стране много лет назад, но в последние годы прозябал где-то на задворках. А в этом году команда, за которую свои последние голы в жизни забил трагически погибший нападающий Эмилиано Сала, хороша как никогда. Да, в последнем туре пыл "канареек" охладил Александр Головин со своим "Монако", но даже это не сбросило "Нант" со второго места. Сейчас именно жёлто-зелёные — главные раздражители ПСЖ в чемпионской гонке Лиги 1.
"Ростов" (Россия)
- Место в таблице — второе
- Население — 1,1 млн
Ростов-на-Дону — скромный региональный центр, которому далеко до Москвы и Питера, но вот ФК "Ростов" это опровергает
Фото © instagram / fcrostov
Как вообще город с населением больше миллиона человек может считаться провинцией? По европейским меркам Ростов-на-Дону — гигант, но по российским — обычный региональный центр. Но вот футбольный клуб "Ростов" никак не хочет мириться с таким статусом и рвётся в элиту российского футбола. Последний раз чемпионат России выигрывал клуб не из Москвы или Питера в далёком 2009 году, это был казанский "Рубин". С тех пор ближе всех к титулу подбирался... как раз "Ростов". Причём было это в сезоне 2015/2016. И вот сейчас ростовчане снова рвутся к золотым медалям, и даже поражение от "Зенита" со счётом 1:6 их только раззадорило. "Ростов", вы там с "Лестером" сговорились что ли?