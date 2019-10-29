Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Как сообщает пресс-служба РПЛ, главного тренера "Зенита" Сергея Семака признали лучшим тренером Российской премьер-лиги в октябре. В этом месяце сине-бело-голубые одержали три победы и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.
😎 Сергей Семак – лучший тренер #РПЛ в октябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019
📊 Болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР единогласно выбрали наставника @zenit_spb
🌊 После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками#РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/slDgufdiwC
Отметим, что на звание лучшего тренера месяца также претендовали Юрий Сёмин ("Локомотив"), Кирилл Новиков ("Динамо"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Сергей Матвеев ("Краснодар").