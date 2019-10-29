Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

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Фото © Пресс-служба ФК "Зенит"

Наставник петербургского "Зенита" обошёл своих конкурентов по результатам голосования болельщиков и мнению экспертов РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Как сообщает пресс-служба РПЛ, главного тренера "Зенита" Сергея Семака признали лучшим тренером Российской премьер-лиги в октябре. В этом месяце сине-бело-голубые одержали три победы и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Отметим, что на звание лучшего тренера месяца также претендовали Юрий Сёмин ("Локомотив"), Кирилл Новиков ("Динамо"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Сергей Матвеев ("Краснодар").

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