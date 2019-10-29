Ибрагимович решил лично поквитаться с Месси

Шведский нападающий в социальных сетях огорошил фанатов заявлением о невероятном камбэке.

После хамского прощания Златана Ибрагимовича с Америкой весь футбольный мир гадает, где знаменитый нападающий продолжит свою карьеру. Слухи связывают его с Италией и Бразилией, но сам форвард, кажется, сделал неожиданный выбор. В своём инстаграме 38-летний швед опубликовал видео, в котором намекнул, где продолжит карьеру.

— Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь, — заявил Ибрагимович.

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

Ибрагимович уже выступал в Испании, проведя сезон 2009/2010 в каталонской "Барселоне". Однако у него не сложились отношения с главной звездой команды Лионелем Месси, который не хотел делиться позицией и славой с дерзким шведом. В итоге Месси и тренер Пеп Гвардиола выжили Златана из "Барселоны" и швед отправился царить в "Милане".

При этом всего за один сезон в "Барселоне" Ибрагимович выиграл чемпионат и два суперкубка страны, а также клубный чемпионат мира и суперкубок УЕФА.

Если Ибра и правда решил вернуться в Испанию, то у него будет отличный шанс доказать Месси, что он круче аргентинца даже в свои 38 лет. А вот с Пепом Гвардиолой такой номер не пройдёт: тренер уже давно работает в Англии.