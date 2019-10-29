Тарасов назвал главную причину расставания с Ольгой Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов поведал свою версию расставания с телеведущей, с которой прожил в браке практически пять лет.

Во время вечеринки в ресторане одного футболиста телеведущая Ольга Бузова жаловалась на Тарасова своим подругам, что якобы он с друзьями выгнал её из квартиры и забрал машину. Лайф снял этот откровенный разговор и расшифровал.

Теперь же футболист опровергает это, заявляя, что не выгонял её из квартиры.

— Мы жили с Олей пять-шесть лет, но я так и не увидел никаких изменений. Мне нужна была семья, а человек хотел работать. В этом и была самая главная причина расставания, — вспомнил футболист в интервью ютуб-каналу "Всему Головин". — Выкидывал ли я её из квартиры? Конечно, нет! Посмотри на меня, я добряк по жизни! Просто сказал ей, что пока ухожу из квартиры, поищи себе подходящий вариант и я сниму для тебя. Но потом началась грязь. И уже после оскорблений моей семьи я забрал машину. Понимаю, что меня критикует её армия поклонников, но это молодые девочки, мне их мнение неважно.

Также он отметил, что по контракту машина и квартира принадлежали ему. Тарасов и Бузова развелись в декабре 2016-го.