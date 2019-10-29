"Я был очень расстроен". Роналду пустился во все тяжкие после игры с "Локо"

По словам португальского футболиста, даже победа не смогла заглушить его страдания.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о том, чем он занимался после матча с московским "Локомотивом" в Лиге чемпионов. По словам игрока, ему было нелегко переварить события той игры.

— Мы сыграли сложный матч с "Локомотивом". Им было сложно забить, у меня не получилось. Я был очень расстроен. Но после игры я пошёл отдыхать с друзьями. Вернулся домой в четыре утра. Полежал в ванне со льдом перед сном. Проснулся в 10 часов, позавтракал. В 11 я уже работал в зале. Если не соблюдать распорядок, то не получится быть в топовой форме на протяжении 15 лет, — поделился Роналду с журналом France Football.

Напомним, что матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Ювентуса", дубль в составе туринцев сделал аргентинец Пауло Дибала. Вторая игра между этими командами пройдёт на поле "Локомотива" 6 ноября.