Тренер из США: Русские фигуристки слишком сильны, они хотят выиграть ОИ-2022

По словам американского специалиста, Александре Трусовой и Анне Щербаковой помогает исключительная физическая подготовка.

Американский тренер по фигурному катанию Том Закрайсек высказал своё мнение об успехах российских спортсменок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, выигравших первые два этапа Гран-при, успешно исполнив несколько четверных прыжков. По словам специалиста, секрет успеха россиянок кроется в невероятной физической подготовке.

— Русские девочки невероятно сильные, ну очень сильные, а не только сухие и поджарые. Их тела с этим справляются. Именно поэтому они и исполняют четверные прыжки. Видимо, на Олимпиаде-2022 они решили стать круче всех, — признался Том Закрайсек в интервью The Wall Street Journal.

Напомним, что Анна Щербакова стала лучшей на Гран-при США, исполнив самый дорогой элемент в истории женского катания. А Александре Трусовой с её двумя мировыми рекордами не было равных в Канаде.