Беспроигрышная серия "Спартака" достигла пяти матчей

Хоккейный клуб "Спартак" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве принимал финский "Йокерит". Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" и закончилась победой спартаковцев со счётом 4:2.

К матчу с финнами команда Олега Знарка подошла, имея за плечами четыре победы кряду. Неделю назад после выездного успеха над СКА спартаковцы в Хельсинки обыграли сегодняшнего соперника с преимуществом в одну шайбу — 3:2. В Москве взять реванш "Йокериту" за то поражение не удалось.

Красно-белые в середине первого периода усилиями Михаила Котляревского и Александра Хохлачёва в течение одной минуты забросили две шайбы, поведя в счёте 2:0.

Однако к началу второго периода от преимущества спартаковцев не осталось и следа. На 17-й минуте Ахти Оксанен отыграл первую шайбу "шутов", а за семь секунд до первого перерыва Марко Антила, играя в меньшинстве три на пять, сделал классный перехват и сравнял счёт — 2:2.

Победной для москвичей стала шайба Патрика Херсли, заброшенная шведом на седьмой минуте второго периода.

Как ни старались финны, а сравнять счёт ещё раз в этой встрече подопечным Лаури Марьямяки не удалось. Четвёртый гол спартаковцев в пустые ворота на последних секундах игры лишь подтвердил превосходство хоккеистов Олега Знарка над своим соперником.

4:2 — "Спартак" одерживает пятую подряд победу и по набранным очкам (28) догоняет петербургский СКА.

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