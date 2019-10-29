Беспроигрышная серия "Спартака" достигла пяти матчей

К матчу с финнами команда Олега Знарка подошла, имея за плечами четыре победы кряду. Неделю назад после выездного успеха над СКА спартаковцы в Хельсинки обыграли сегодняшнего соперника с преимуществом в одну шайбу — 3:2. В Москве взять реванш "Йокериту" за то поражение не удалось.
Красно-белые в середине первого периода усилиями Михаила Котляревского и Александра Хохлачёва в течение одной минуты забросили две шайбы, поведя в счёте 2:0.
Однако к началу второго периода от преимущества спартаковцев не осталось и следа. На 17-й минуте Ахти Оксанен отыграл первую шайбу "шутов", а за семь секунд до первого перерыва Марко Антила, играя в меньшинстве три на пять, сделал классный перехват и сравнял счёт — 2:2.
Победной для москвичей стала шайба Патрика Херсли, заброшенная шведом на седьмой минуте второго периода.
Как ни старались финны, а сравнять счёт ещё раз в этой встрече подопечным Лаури Марьямяки не удалось. Четвёртый гол спартаковцев в пустые ворота на последних секундах игры лишь подтвердил превосходство хоккеистов Олега Знарка над своим соперником.
4:2 — "Спартак" одерживает пятую подряд победу и по набранным очкам (28) догоняет петербургский СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Спартак" (Москва) — "Йокерит" (Хельсинки) — 4:2
- "Динамо" (Москва) — "Авангард" (Омск) — 1:0
- "Торпедо" (Нижний Новгород) — "Локомотив" (Ярославль) — 2:1
- "Сочи" — "Салават Юлаев" (Уфа) — 3:1
- "Сибирь" (Новосибирск) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 3:0
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Металлург" (Магнитогорск) — 1:2