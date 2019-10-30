Таких голов в НХЛ ещё не забивали! Шайба Свечникова просто взорвала лигу

Россиянин был признан лучшим игроком матча, а его заброшенной шайбой в ворота "Калгари" ещё долго будут наслаждаться любители хоккея.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Каролина Харрикейнз" благодаря дублю российского нападающего Андрея Свечникова дома со счётом 2:1 обыграла "Калгари Флэймз".

На протяжении практически всей игры "ураганы" уступали своему сопернику в одну шайбу, однако два гола, забитые Свечниковым в третьем периоде, принесли хозяевам волевую победу. Один из голов Андрея получился просто шедевральным. Россиянин за воротами "огоньков" поднял шайбу на крюк своей клюшки и занёс её в верхний угол ворот Дэвида Риттича.

Главный кандидат на лучший гол года. До Свечникова на уровне НХЛ так не забивал НИКТО! pic.twitter.com/fKRgsjsCyR — NHL Россия (@NHLrussia) October 30, 2019

По итогам матча россиянин был признан лучшим игроком встречи, а также удостоился звания второй звезды игрового дня в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Каролина Харрикейнз" — "Калгари Флэймз" — 2:1 (0:1; 0:0; 2:0)