Боец Малыхин: Думаю, теперь все дагестанцы хотят надавать Конору "чапалахов"

Сегодня, 30 октября, перспективный российский тяжеловес, боец ММА Анатолий Малыхин (6-0-0) проведёт супербой с ветераном смешанных единоборств и экс-бойцом UFC Энтони Хэмилтоном (16-9-0). Во многом этот поединок может стать определяющим в карьере "Спартака". О предстоящем противостоянии с титулованным американцем, контракте с UFC, Александре Емельяненко и Коноре Макгрегоре Малыхин рассказал в интервью Лайфу.

— Анатолий, ты выйдешь в клетку против Энтони Хэмилтона — бойца с именем. Сейчас ему 39, он бьётся довольно редко. Что ты ждёшь от боя с ним, чем тебе интересен этот соперник?

— Он интересен своим именем. Он знаменит за океаном, успел пошуметь в UFC. Главное, что он сейчас доступен, свободный агент. Поэтому мы решили с моим менеджером сделать бой именно с ним. Да, он бьётся редко... но метко! Так что в Россию он едет точно не проигрывать, а за победой. Если он себя здесь хорошо зарекомендует, думаю, на него появится спрос со стороны российских промоушенов. Хэмилтон будет биться до конца!

— Твой рекорд 6-0-0, думаю, мало у кого есть сомнения, что он совсем скоро станет 7-0-0. Достаточно ли это, чтобы попасть в UFC? Ведутся ли уже переговоры с американским промоушеном, и готов ли ты уже сам там оказаться?

— Да, все переговоры ведёт мой менеджер, мне остаётся только тренироваться, побеждать. Спасибо, что уже записали мне цифру семь в графу побед (смеётся). Готов ли я? Я на сборах со многими топовыми бойцами UFC работаю... Лично я считаю, что готов!

— В России есть несколько бойцов, поединки с которыми были бы интересны твоим болельщикам. Это в первую очередь Александр Емельяненко. Хотелось бы тебе с ним разделить клетку?

— Саша сейчас нарасхват! С ним хотят выступить, по-моему, все. Он сейчас на хайпе. У меня нет цели провести с ним бой, но за хороший гонорар я бы согласился. Если, конечно, и Саша был бы не против. А так, надо в очередь становиться, она уже очень большая (смеётся).

— Ещё один интересный российский тяж Евгений Гончаров из АСА. Знаешь ли ты его? Кстати, предлагали ли тебе контракт с АСА и потенциальный поединок с чемпионом?

— Да, конечно, я знаю Евгения Гончарова. Я бился с ним на чемпионате страны. Хороший боец, достойный чемпион. Он доказал это. Но я думаю, что, прежде чем получить право выйти на бой с чемпионом, надо выиграть пару боёв в лиге. Ты не можешь прийти в этот промоушен и сказать: "Дайте мне чемпиона". Сразу бой за пояс мне никто не даст, тем более, что АСА находится в тройке лучших организаций мира.

— Ты наверняка наслышан о разговорах, связанных с проведением совместного ивента FNG и GFC. Камил Гаджиев предложил тебя в качестве представителя тяжёлого веса FNG в поединке против Ризвана Куниева. Что думаешь в целом об этой истории и потенциальной схватке с чемпионом GFC?

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— История хорошая, было бы интересное противостояние. Общественность на самом деле заинтересовалась, "взорвалась". Но по поводу боя с Ризваном... Он мой друг. Не знаю. Думаю, что этот бой не состоится.

— Вопрос, который сейчас обсуждают, наверное, все. Твое мнение о пресс-конференции Конора Макгрегора и его громких словах в адрес дагестанцев?

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— Конор — хороший шоумен, хороший продукт UFC. Я думаю, этими словами он хочет привлечь к возможному бою в Москве как можно больше зрителей. Все дагестанцы после таких его речей, конечно же, придут поддерживать Хабиба Нурмагомедова. Они бы и так пришли, но после таких слов... Думаю, все дагестанцы теперь хотят надавать ему "чапалахов".

Конор в начале своего пути был тем человеком, который всех зацепил. Придумывал в каждом своём выступлении что-то новое. Очень редко перегибал палку, никогда не задевал родных, религию своих соперников. Сейчас, конечно, идёт перегиб.