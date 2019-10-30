В Радулове проснулся Тасманский дьявол. Форвард оформил хет-трик и спас "Даллас"

Две шайбы из трёх в ворота "дикарей" российский нападающий "звёзд" забросил в падении.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас Старз" благодаря хет-трику Александра Радулова, которого давно уже прозвали Тасманским дьяволом, на родном льду сломил сопротивление "Миннесоты Уайлд" — 6:3. Хозяева площадки к середине второго периода проигрывали 0:3. Голами в составе "Миннесоты" отметились Джейсон Закер (3'), Эрик Стаал (18') и Райан Сутер (35').

Начало суперкамбэку "Далласа" положил Александр Радулов, распечатав ворота "дикарей" на последней минуте второго периода — 1:3.

Alexander Radulov (2) with a fantastic effort to find the back of the net on the rebound!#GoStars pic.twitter.com/qDfc6ofBAd — HD365 (@HockeyDaily365) October 30, 2019

В заключительном отрезке игры "Даллас" забросил ещё пять шайб в ворота Алекса Стэлока, при этом "звёзды" не пропустили больше ни одного гола в этот вечер. Сначала Роппе Хинтц (45') с Джо Павелски (50') счёт сравняли, а на экваторе периода Александр Радулов хитрым броском впервые в этом матче вывел вперёд свою команду — 4:3.

Alexander Radulov (3) breaks the tie for the Stars! Stars lead late!#GoStars pic.twitter.com/YAakRGLrsQ — HD365 (@HockeyDaily365) October 30, 2019

Под конец игры Тайлер Сегин упрочил преимущество "Старз". Точку же в матче за полминуты до финальной сирены поставил Радулов, отправив шайбу в пустые ворота "Миннесоты". 6:3 — "Даллас" одерживает четвёртую победу в пяти последних матчах, а Радулов оформляет первый хет-трик в новом сезоне.

Alexander Radulov finishes off the hatty with the empty netter!



🎩🎩🎩#GoStars pic.twitter.com/hH57ldmneZ — HD365 (@HockeyDaily365) October 30, 2019

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Даллас Старз" — "Миннесота Уайлд" — 6:3 (0:2; 1:1; 5:0)

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