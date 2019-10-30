Поход за $1 млн продолжается! В PFL стартуют полуфиналы для "крупных"

В ночь на пятницу, 1 ноября, в Лас-Вегасе стартует серия плей-офф Гран-при Professional Fighters League, в ходе которой определятся финалисты в полутяжёлом весе и тяжёлом. По традиции не обойдётся в PFL и без российских бойцов.

К примеру, в весовой категории до 93 кг в поход за званием чемпиона лиги и гонораром в один миллион долларов отправилось сразу четыре представителя отечественного ММА: Бозигит Атаев, Виктор Немков, Максим Гришин, Рашид Юсупов.

Бозигит Атаев — Виктор Немков

Так уж сложилось, что двум россиянам предстоит сойтись друг с другом уже на стадии четвертьфинала. Бозигит Атаев (20-4-0) в свои 40 лет всё ещё остаётся очень опасным бойцом, реально претендующим на победу в Гран-при, но всё же Волка из Дагестана в затяжных поединках подводит силовая выносливость. Нельзя забывать, что Атаев является не просто опытным спортсменом, а пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда, способным в любой момент "выключить свет" противнику.

Удастся ли это сделать в бою с экс-чемпионом М-1 Виктором Немковым (30-7-0)? Протеже Фёдора Емельяненко идёт на победной серии из трёх поединков, в ходе которой был повержен другой экс-чемпион организации М-1 — Рашид Юсупов. Немков очень опытен, хладнокровен, а также способен перехитрить и перебить в поединке любого соперника. Бозигит — не исключение.

Победитель российского дерби выйдет на победителя в бою между аргентинцем Эмилиано Сорди и Сиги Песалели, непонятным образом оказавшимся в четвертьфинале новозеландцем, имеющим отрицательный рекорд 1-2. Кстати, Сорди уже имеет опыт противостояний с Атаевым.

Максим Гришин — Джордан Джонсон

В другой части турнирной сетки пройдут два четвертьфинала с участием ещё двух россиян. Максим Гришин (30-7-1) из бойцовского клуба "Ахмат" проведёт повторный поединок с американцем Джорданом Джонсоном (11-1-0), которого он уже побеждал в групповом этапе шестого июня. Бой продлился все три раунда, ознаменовавшие первое поражение Джонсона в профессиональной карьере. В своём крайнем выступлении Гришин за 48 секунд нокаутировал соотечественника Михаила Мохнаткина, ставшего единственным из россиян, не сумевшим пройти в плей-офф PFL.

Сможет ли Максим повторить свой успех в бою с 30-летним калифорнийцем, имеющим, кстати, в своём резюме победу над Адамом Яндиевым, или Джордан сделал работу над ошибками — узнаем совсем скоро.

Винни Магальяеш — Рашид Юсупов

Экс-чемпион М-1 Рашид Юсупов (11-2-0) в трёх поединках в PFL потерпел два поражения, но всё же дагестанец — один из главных фаворитов нынешнего Гран-при. Часом икс для Рашида станет четвертьфинальный бой с опытнейшим бразильцем Винни Магальяешем (19-11-0), побеждавшим когда-то и Бозигита Атаева, и Алихана Магомедова, и Виктора Немкова, а также Михаила Зайца.

Винни — ярко выраженный борец-грепплер. Юсупову в предстоящем противостоянии жизненно необходимо будет не дать себя затащить в партер. Иначе — конец.

В тяжёлой весовой категории также не обойдётся без россиян, но на этот раз их будет не четверо, а всего лишь двое.

Денис Гольцов — Сатоши Ишии

Экс-чемпион организации АСВ Денис Гольцов (24-5-0) после проигрыша Мухаммеду Вахаеву в августе 2017 года идёт на победной серии из пяти поединков. Петербуржец — главный фаворит битвы за один миллион долларов, и за этим парнем следует следить с особым интересом. Противостоять Денису на стадии четвертьфинала будет олимпийский чемпион по дзюдо Сатоши Ишии (22-9-1).

В ММА японец не стал звездой мировой величины, но подпортить кровь умеет. В последние годы Ишии сблизился с легендарным Мирко Крокопом, проводит сборы в Хорватии и даже выступает под хорватским флагом. Шансы у Сатоши в бою с Гольцовым небольшие, но это тяжёлый вес...

Келвин Тиллер — Али Исаев

В случае победы Денис Гольцов встретится в полуфинале с победителем схватки чемпиона Европы по вольной борьбе Али Исаева (6-0-0) и американца Келвина Тиллера (11-3-0). Российский боец — тёмная лошадка Гран-при, несмотря на не очень богатый опыт в ММА, он способен победить. В плане навыков борьбы, как в стойке, так и в партере, Али нет равных в PFL.

Келвин Тиллер — также выходец из борьбы, но уровень — с Исаевым не сопоставимый. В крайнем бою темнокожий американец проиграл удушением Денису Гольцову. В бою с Исаевым у Тиллера перспективы примерно такие же... С 99-процентной долей вероятности нас ожидает российский полуфинал, а значит, кто-то из отечественных бойцов окажется и в решающей битве за пояс. Возможно...

Отметим, что нынешний розыгрыш Гран-при в других весовых категориях оказался провальным для россиян. Никто из многочисленной армии российских спортсменов так и не смог оказаться в финале. Вся надежда — на ребят покрупнее...