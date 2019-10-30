Тренер "Динамо" в стиле Тони Роббинса обратился к игрокам — видео из раздевалки

Молодой наставник Кирилл Новиков удачно стартовал с "Динамо", сыграв вничью с "Краснодаром" (1:1) и победив на выезде ЦСКА (1:0). Клуб опубликовал видео его речи, которую он произнёс в раздевалке после матча.

— Только так выигрываются матчи: за счёт самоотдачи и желания. Вы видели, что сегодня играла команда, которая борется за чемпионство, и команда, которая внизу находится. И мы были лучше, — сказал после победы над ЦСКА Кирилл Новиков. — Я вам в перерыве сказал: "Ребята, играйте, и мы выиграем, вы всё можете". Голова! Перестраивайтесь! Мы должны быть наверху! Вы должны быть там! Если вы будете себя правильно настраивать, забывать, где мы и что мы, то у нас всё получится. Спасибо вам!

Отметим, что Новиков пока является исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". Вероятнее всего, в ближайшее время его назначат полноправным наставником, ведь по регламенту нельзя работать и.о. больше месяца.