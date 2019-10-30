Малкин признался, зачем ему американский паспорт

Игрок сборной России и "Питтсбурга" также отметил, что у него не было мыслей отказаться от российского гражданства.

Новость о наличии американского паспорта у Евгения Малкина взбудоражила общественность. Хоккеист пояснил, для чего это ему необходимо.

— У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную. Я всегда приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока, — приводит его слова "Р-спорт". — Это и является показателем моего отношения к родине. Американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, в социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я нахожусь более девяти месяцев в году.

Также хоккеист отметил, что ни на кого не держит обиды.