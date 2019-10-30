Горячая жена футболиста стала президентом украинского клуба

Ирина Морозюк на своей странице в "Инстаграме" сообщила, что стала президентом любительской футбольной команды "Лион", которая базируется в её родном городе Львове.
— Мои львята, имею честь быть президентом футбольного клуба "Лион". У нас большие цели, — написала девушка у себя на странице в соцсети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всім привіт ! Як ви знаєте вже, що я створила новий проект ! Взяла на себе обов’язки бути президентом футбольного клубу «Лион» Львів. Коли до мене прийшла така пропозиція , довго не думаючи погодилась стати в підтримку аматорського футболу саме у Львові , так як народилась в цьому місті. Як створювався клуб , я розповіла для ютуб каналу «Бомбардир». Після першого випуску у мене виникло багато запитань до головного тренера команди. Мені потрібен час для того щоб розібратись. На час Павла Ігоровича відсторонено від посади головного тренера. Вірю в наш проект, що федерація футболу Львівщини підтримає нас та дозволить надалі розвиватись та брати участь в офіційних матчах. В мене достойна команда! В кожного своя історія , але одна любов до нашої країни! Серед моїх гравців є два учасника бойових дій в АТО! Ми за єдину , сильну і незалежну Україну! Слава Україні!
— С таким президентом мы не имеем права быть вторыми или третьими, поэтому обещаем всем вам, что всегда будем бороться только за победу! — говорится в заявлении клуба.
Сама Ирина активно ведёт свои страницы в социальных сетях, где публикует горячие и эпатажные фотографии. Также у неё есть свой бренд одежды.