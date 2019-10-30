Горячая жена футболиста стала президентом украинского клуба

Супруга Николая Морозюка, который сейчас играет в турецком "Ризерспоре", стала первой в истории Украины женщиной-президентом футбольного клуба.

Ирина Морозюк на своей странице в "Инстаграме" сообщила, что стала президентом любительской футбольной команды "Лион", которая базируется в её родном городе Львове.

— Мои львята, имею честь быть президентом футбольного клуба "Лион". У нас большие цели, — написала девушка у себя на странице в соцсети.

— С таким президентом мы не имеем права быть вторыми или третьими, поэтому обещаем всем вам, что всегда будем бороться только за победу! — говорится в заявлении клуба.

Сама Ирина активно ведёт свои страницы в социальных сетях, где публикует горячие и эпатажные фотографии. Также у неё есть свой бренд одежды.