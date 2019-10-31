Это фиаско, братан! Малкин, Радулов и другие русские неудачники в НХЛ

Лайф отобрал пять российских хоккеистов, которым по различным причинам не удалось показать свои лучшие качества на льду в первый месяц регулярного чемпионата НХЛ.

Никита Гусев ("Нью-Джерси Дэвилз")

На российского форварда перед началом сезона болельщики и руководство "дьяволов" возлагали большие надежды. И вроде бы Никита стал их оправдывать, неплохо проявив себя в контрольных матчах, а после забросив первую шайбу и реализовав послематчевый буллит в стартовой игре сезона против "Виннипега". Следующих результативных действий россиянина болельщикам пришлось ждать три матча, когда в ходе домашней игры с "Эдмонтоном" Никита вывел "Дэвилз" вперёд. Позже была и третья шайба в ворота "Рейнджерс", но от хоккеиста с зарплатой в $4,5 млн боссы "Вегаса" ждут большего. Последние новости из команды и вовсе оптимизма не добавляют: перед матчем с "Тампой" Гусев потерял место в третьем звене и задействован на тренировках как 13-й форвард, а это означает, что ближайшую игру он, скорее всего, пропустит. Для адаптации у Никиты времени нет совсем. С шестью набранными очками "Нью-Джерси" сейчас — худшая команда лиги. Свои бомбардирские качества Никите нужно показывать незамедлительно, пока ещё можно исправить ситуацию.

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

В этом году болельщики ждут возвращения прежнего Малкина, который когда-то просто разрывал оборону соперников. Минувший чемпионат Евгению, как и всему "Питтсбургу", не удался, поэтому перед стартом нового сезона фанаты гадали, сможет ли Малкин совместно с Сидни Кросби вернуть "пингвинам" былое величие. Евгений успел провести только один матч, отметившись в нём заброшенной шайбой. Во второй игре регулярки россиянин в столкновении с российским защитником "Коламбуса" Владиславом Гавриковым получил травму. Джино лечится уже три недели, отложив на потом великие подвиги по возрождению "пингвинов". К счастью для поклонников "Пингвинз", сейчас Джино приступил к индивидуальным тренировкам и в скором времени должен вернуться на лёд.

Валерий Ничушкин ("Колорадо Эвеланш")

Валерий Ничушкин никак не может найти себя в сильнейшей хоккейной лиге мира. Россиянин не забивает в НХЛ уже на протяжении 81 матча. Не помогла пока Валерию и смена обстановки (в межсезонье форвард перебрался из "Далласа" в команду "лавин"). И хотя его "Колорадо" сейчас лидирует в Западной конференции, заслуги нападающего в успехе команды минимальны. В семи сыгранных матчах Ничушкин смог отметиться только одной результативной передачей. Если дело не сдвинется с мёртвой точки, то Валерий рискует остаться вне стартового состава, а там и до КХЛ рукой подать, так как есть большие сомнения, что в услугах форварда какая-то из команд НХЛ будет заинтересована.

Александр Радулов ("Даллас Старз")

В первый месяц регулярного чемпионата Радулов, как и его партнёры по "Далласу", не раз получал в свой адрес порцию адекватной критики со стороны специалистов и болельщиков команды. И на это были основания. Достаточно сказать, что в первых 10 матчах нового сезона "звёзды" одержали только две победы. Сам же Радулов за 13 игр забросил всего лишь одну шайбу и трижды ассистировал партнёрам. Это далеко не уровень топ-нападающего, кем Александр, безусловно, является. И только во встрече с "Миннесотой" россиянина прорвало. Форвард заставил замолчать критиков, добавив к своим статистическим данным хет-трик и ассистентский балл.

Валентин Зыков ("Вегас Голден Найтс")

Нападающий "рыцарей" Валентин Зыков сам испортил себе старт регулярного чемпионата. После семи проведённых матчей, где россиянин отметился двумя результативными передачами, НХЛ дисквалифицировала Зыкова на 20 игр регулярного чемпионата за употребление допинга. Худшее начало сезона сложно представить. Ещё сложнее представить то, что ждёт форварда после истечения срока наказания.

— Когда срок наказания закончится, посмотрим, есть ли ему место в составе, — так прокомментировал ближайшее будущее россиянина главный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи.

Сможет ли Зыков вновь пробиться в основной состав "рыцарей" и будет ли к нему прежнее доверие со стороны тренерского штаба и руководства клуба — большой вопрос.