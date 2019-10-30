Глушаков впервые забил за "Ахмат". И это помогло победить с разгромом

"Ахмат" дома забил пять голов "Лучу", которые помогли им выйти в следующую стадию турнира. Отметим, что дубль в этом матче оформил экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков. Полузащитник впервые отметился за свою новую команду.
📹 Денис Глушаков дальним ударом забивает гол в ворота Дмитрия Реброва.#АхматЛуч на «МАТЧ! Футбол 2» или по ссылке (бесплатно для онлайн-подписчиков #МАТЧПРЕМЬЕР) https://t.co/PgXRsyfN5t pic.twitter.com/1J2I03i5Dk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
Следующим соперником грозненцев станет победитель пары "Зенит" — "Томь", который определится сегодня.
Ранее "Урал" по серии пенальти обошёл тульский "Арсенал" (3:2).
Кубок России. 1/8 финала
"Ахмат" — "Луч" — 5:1
Голы: Мбенг 11' (1:0), Анхель 21' (2:0), Саламатов 54' (2:1), Михаляк 65' (3:1), Глушаков 67' (4:1), Глушаков 78' (5:1)