Глушаков впервые забил за "Ахмат". И это помогло победить с разгромом

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Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

Грозненский клуб дома разгромил "Луч" из Владивостока в матче 1/8 финала Кубка России со счётом 5:1.

"Ахмат" дома забил пять голов "Лучу", которые помогли им выйти в следующую стадию турнира. Отметим, что дубль в этом матче оформил экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков. Полузащитник впервые отметился за свою новую команду.

Следующим соперником грозненцев станет победитель пары "Зенит" — "Томь", который определится сегодня.

Ранее "Урал" по серии пенальти обошёл тульский "Арсенал" (3:2).

Кубок России. 1/8 финала

"Ахмат" — "Луч" — 5:1

Голы: Мбенг 11' (1:0), Анхель 21' (2:0), Саламатов 54' (2:1), Михаляк 65' (3:1), Глушаков 67' (4:1), Глушаков 78' (5:1)

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