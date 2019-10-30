Вратарь "Зенита" совершил невероятный сейв, отбив мяч лицом

"Зенит" без проблем пробился в четвертьфинал Кубка страны, где сыграет с грозненским "Ахматом". В домашней встрече голами отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
Запоминающимся остался и суперсейв голкипера Александра Васютина в дебютном для него матче за "Зенит". Он лицом отбил мяч выше своих ворот.
Суперспасение (головой) Александра Васютина!#ЗенитТомь pic.twitter.com/tE7Meii9ay— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) October 30, 2019
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"Зенит" — "Томь" — 4:0
Голы: Смольников 13' (1:0), Сутормин 56' (2:0), Ерохин 67' (3:0), Шатов 81' (4:0)