Вратарь "Зенита" совершил невероятный сейв, отбив мяч лицом

Сине-бело-голубые разгромили "Томь" в матче 1/8 финала Кубка России, забив четыре безответных гола.

"Зенит" без проблем пробился в четвертьфинал Кубка страны, где сыграет с грозненским "Ахматом". В домашней встрече голами отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Запоминающимся остался и суперсейв голкипера Александра Васютина в дебютном для него матче за "Зенит". Он лицом отбил мяч выше своих ворот.

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Кубок России. 1/8 финала

"Зенит" — "Томь" — 4:0

Голы: Смольников 13' (1:0), Сутормин 56' (2:0), Ерохин 67' (3:0), Шатов 81' (4:0)