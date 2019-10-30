СКА победил "Витязь" и расположился на втором месте в Западной конференции

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Фото © Twitter/КХЛ

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Подольске нанёс поражение "Витязю" — 3:2 (Б).

"Витязь" подошёл к матчу с армейцами не в самом хорошем настроении. Команда из Подольска после сумасшедшего старта проиграла последние четыре матча. СКА, в свою очередь, после победы в Череповце надеялся развить успех.

"Богатыри" вышли вперёд на второй минуте встречи благодаря точному попаданию нападающего Святослава Гребенщикова — 1:0.

СКА сравнял счёт под занавес первого периода: Антон Бурдасов реализовал удаление защитника подольской команды Егора Воронкова — 1:1.

На шестой минуте второго периода финский легионер "Витязя" Миро Алтонен, когда его команда играла в численном меньшинстве, вернул хозяевам площадки преимущество в счёте, продемонстрировав сумасшедшую скорость и переиграв голкипера петербуржцев — 2:1. Он же через 40 секунд не сумел реализовать штрафной бросок, назначенный в ворота армейцев за подножку в исполнении Артёма Зуба.

Вновь сделать счёт ничейным гостям удалось на экваторе третьей двадцатиминутки: Евгений Кетов хлёстким броском пробил бывшего одноклубника Илью Ежова — 2:2.

В овертайме командам выявить сильнейшего не удалось, а в послематчевых буллитах победу армейцам принёс Владимир Ткачёв. 3:2. СКА одерживает вторую подряд победу и с 30 набранными очками расположился на втором месте в Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Витязь" (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б
  • "Ак Барс" (Казань) — "Адмирал" (Владивосток) — 2:0
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Амур" (Хабаровск) — 4:3 Б
  • "Трактор" (Челябинск) — "Динамо" (Минск) — 4:1
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