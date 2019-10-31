Отец Хабиба рассказал, когда его сын закончит карьеру

Абдулманап Нурмагомедов анонсировал ближайшее бойцовское будущее своего чемпиона UFC.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал о планах чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По его словам, следующим соперником Орла совершенно точно станет Тони Фергюсон, а этот бой должен стать лучшим в истории UFC. После этого соревнования не за горами и завершение карьеры Хабиба.

— Сейчас другой уровень: выросли новые ребята, подтянулись молодые. Конкуренция большая. И у нас есть амбиции. Хабиб должен уходить через два-три боя, — заявил Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

В настоящее время в активе Хабиба — 28 боёв, в которых действующий чемпион UFC не потерпел ни одного поражения. При этом Абдулманап Нурмагомедов считает, что место Хабиба на троне в лёгком весе может занять другой боец из его команды — 28-летний Ислам Махачев.