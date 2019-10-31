Емельяненко, трепещи! Научился ли Кокляев смертельному удару в Дагестане?

29 ноября в России состоится один из самых неоднозначных поединков в истории отечественного спорта. Матёрый боец смешанных единоборств, мастер спорта по самбо, дзюдо и боевому самбо Александр Емельяненко выйдет на боксёрский ринг на четырёхраундовый бой против мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаила Кокляева.

Несмотря на внушительную физическую силу и впечатляющие антропометрические данные, почти уже 41-летний Кокляев выглядит на фоне Александра жертвенным агнцем. Сложно понять логику Михаила, согласившегося на этот бой (или убой), но всё же тяжелоатлет продолжает верить, что и в жизни может повториться сюжет одного из многочисленных голливудских боевиков наподобие "Рокки". Но, давайте признаем, герой Сильвестра Сталлоне хотя бы был боксёром...

Кокляев, по своему же собственному признанию, никогда контактными единоборствами не занимался. Даже в далёком детстве... И это действительно прискорбно.

Михаил всё же верит в чудеса. На этой неделе уроженец Челябинска прибыл со скоротечным визитом в Дагестан. Целью поездки Кокляева на Кавказ стали знакомство и совместная тренировка с популярным несколько лет назад бойцом Магомедом Маликовым. Фанаты со стажем помнят представителя бойцовского клуба "Горец" по выступлениям против таких топов, как Алексей Олейник, Кенни Гарнер, Джефф Монсон, Бретт Роджерс и, конечно же, Александр Емельяненко. Именно в бою с АЕ в ноябре 2011 года Маликов заявил о себе во всеуслышание. Дагестанскому тяжеловесу для вхождения в клуб избранных понадобилось 23 секунды... Магомед нокаутировал Емельяненко правым оверхедом.

Сможет ли Кокляев повторить подвиг дагестанца — сказать сложно, но получить совет, как это сделать, Михаил оказался не против. Спортсмены встретились в зале смешанных единоборств Universal Fighters в Махачкале, где также присутствовал и президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. Маликов постарался сделать всё от себя зависящее, рассказав и показав во всех подробностях, как надо наносить удар, ставший в тот вечер для Емельяненко роковым, а на следующий день они отправились в Сулакский каньон есть форель...

По словам наставников Кокляева, он впитывает всю информацию как губка, а также очень быстр для тяжеловеса-силовика и способен шокировать мир. Эти слова, конечно, как бальзам на душу для поклонников Михаила, но вряд ли одна тренировка с титулованным бойцом может что-то изменить.

Шанс Михаила в другом. Александр Емельяненко понимает, что 29 ноября он будет выступать в роли палача. В этот вечер он будет полновластным королём джунглей, и, учитывая и так присущую ему самоуверенность, это может сыграть с ним злую шутку. Емельяненко может проиграть... Но только себе. Для этого ему необходимо весь предстоящий месяц обходить спортзал стороной, безбожно пить и выйти на бой... Ну хотя бы с закрытыми глазами. Иначе... Но мы продолжаем верить. Верить в чудо, сказку, хеппи-энд. Нам хочется давать Кокляеву хоть какие-то шансы на победу, потому что в неравном бою человек всегда переживает за более слабого. Сложно назвать 193-сантиметрового мужчину со столь выдающимися физическими данными слабым, но это ринг. И он не терпит сослагательного наклонения. Лишь бы без серьёзных травм, а они в последнее время что-то участились...