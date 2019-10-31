Русский вышибала врезал сопернику клюшкой и зарубился с целой командой

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За устроенные беспорядки игрока "Колорадо" Никиту Задорова отправили на скамейку штрафников.

Российский защитник команды НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров в прямом смысле ударно провёл матч против "Флориды". Сначала игрок обороны жёстко встретил соперника, что тот аж не сразу поднялся со льда.

"Пантеры" затаили обиду, и в следующем эпизоде уже другой игрок "Флориды" попытался отомстить за партнёра. Но Задоров в ответ на это врезал сопернику клюшкой, тот начал отвечать, завязалась драка. Когда судьям удалось разнять хоккеистов, Задоров с характерным жестом обратился ко всей команде соперников, давая понять, что готов выйти драться против них всех.

Ничем хорошим вся эта ситуация для Задорова не закончилась. Он получил 14 минут штрафа и концовку матча досматривал уже со скамейки.

В этом сезоне российский защитник заработал всего три очка, зато набрал целых 35 штрафных минут.

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