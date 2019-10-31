Русский вышибала врезал сопернику клюшкой и зарубился с целой командой

За устроенные беспорядки игрока "Колорадо" Никиту Задорова отправили на скамейку штрафников.

Российский защитник команды НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров в прямом смысле ударно провёл матч против "Флориды". Сначала игрок обороны жёстко встретил соперника, что тот аж не сразу поднялся со льда.

"Пантеры" затаили обиду, и в следующем эпизоде уже другой игрок "Флориды" попытался отомстить за партнёра. Но Задоров в ответ на это врезал сопернику клюшкой, тот начал отвечать, завязалась драка. Когда судьям удалось разнять хоккеистов, Задоров с характерным жестом обратился ко всей команде соперников, давая понять, что готов выйти драться против них всех.

After his big hit, Zadorov fights Dryden Hunt and challenges the whole Panthers bench pic.twitter.com/CNeOuZfeF2 — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 31, 2019

Ничем хорошим вся эта ситуация для Задорова не закончилась. Он получил 14 минут штрафа и концовку матча досматривал уже со скамейки.

В этом сезоне российский защитник заработал всего три очка, зато набрал целых 35 штрафных минут.