Ибрагимович обманул весь мир фейковым анонсом

Златан Ибрагимович, который пока ещё является футболистом "Лос-Анджелес Гэлакси", раскрыл секрет своего таинственного анонса о "возвращении в Испанию". После заявления шведа в Сети начали появляться коллажи с форвардом в формах различных клубов Ла Лиги.
Zlatan: "Hola Espana, guess what? I'm coming back.”— B/R Football (@brfootball) October 29, 2019
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Все были уверены, что форвард снова будет выступать в чемпионате Испании по футболу. Однако Ибра в очередной раз всех обманул. Оказалось, что нападающий просто рекламирует букмекерскую контору.
В настоящее время Златан остаётся в "Лос-Анджелес Гэлакси", у него контракт до конца 2019 года. Однако после хамского прощания с Америкой вряд ли швед задержится в MLS.