16-летняя фигуристка собирается побить Загитову тремя ультрасложными прыжками

Алёна Косторная заявила на Гран-при Франции целых три тройных акселя, которые пока не поддаются олимпийской чемпионке.

Сезон в фигурном катании набирает обороты, и на носу уже третий этап Гран-при, который на этот раз пройдёт во Франции. На турнир в Гренобле из российских одиночниц заявлены Алина Загитова, Алёна Косторная и Мария Сотскова. И, как уверены эксперты, борьба за победу пойдёт именно между двумя подопечными Этери Тутберидзе.

Теперь прогнозы могут быть более конкретными, поскольку Международный союз конькобежцев обнародовал контент, который собираются представить на турнире спортсменки. Общая сумма баллов за прыжковые элементы олимпийской чемпионки Алины Загитовой составляет 67,28 балла (19,93 балла за короткую программу + 47,35 балла за произвольную).

По уровню сложности контента её значительно опережает главная соперница Алёна Косторная. Она стала единственной, кто заявил прыжки из категории ультра-си. Причём в свои программы Косторная включила даже не два, а целых три тройных акселя. Исполнять их в мире умеет считанное количество фигуристок, и Алина Загитова пока не входит в их число.

Планируемая сумма Алёны Косторной за прыжковый контент составляет 77,9 балла (24,35 балла за короткую программу + 53,55 балла за произвольную). То есть если обе фигуристки выполнят все прыжки абсолютно чисто, то Косторная будет иметь как минимум 10-балльный отрыв от Загитовой. И это не учитывая GOE (бонусы и штрафы за каждый прыжок, дорожку шагов или вращение) и оценку за компоненты (артистизм, скольжение, переходы между элементами и соответствие образа музыке).

Алёна Косторная — последняя представительница трио суперюниорок Этери Тутберидзе, которые проводят первый сезон на взрослом уровне. Анна Щербакова и Александра Трусова легко выиграли первые два этапа Гран-при, существенно опередив всех соперниц.

Гран-при Франции пройдёт в Гренобле с 1 по 3 ноября. Короткая программа у женщин стартует 1 ноября в 20:15 по московскому времени, произвольная — 2 ноября в 21:00.