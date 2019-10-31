"Динамо" разбило "Салават" и продлило победную серию

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Петровском парке со счётом 4:1 победило уфимский "Салават Юлаев".

Бело-голубые открыли счёт на 17-й минуте встречи: Вячеслав Кулёмин откликнулся на передачу Дмитрия Моисеева — 1:0.

Ключевым в матче стал второй период, в котором динамовцы забросили ещё три безответные шайбы, отличились Дмитрий Яшкин (24'), Даниил Тарасов (37') и Игорь Полыгалов (39').

На старте заключительного периода уфимцы усилиями Григория Панина счёт размочили, реализовав большинство — 4:1. Больше огорчить друг друга командам в этот вечер не удалось.

Благодаря этой победе динамовцы продлили свою победную серию до пяти матчей. Набрав 31 очко, подопечные Владимира Крикунова взбираются на вторую строчку Западной конференции, сместив оттуда санкт-петербургский СКА. Для "Салавата" поражение стало вторым кряду. Уфимцы с 29 баллами остались пятыми на Востоке.

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