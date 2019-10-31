"Динамо" разбило "Салават" и продлило победную серию

Бело-голубые открыли счёт на 17-й минуте встречи: Вячеслав Кулёмин откликнулся на передачу Дмитрия Моисеева — 1:0.
Ключевым в матче стал второй период, в котором динамовцы забросили ещё три безответные шайбы, отличились Дмитрий Яшкин (24'), Даниил Тарасов (37') и Игорь Полыгалов (39').
На старте заключительного периода уфимцы усилиями Григория Панина счёт размочили, реализовав большинство — 4:1. Больше огорчить друг друга командам в этот вечер не удалось.
Благодаря этой победе динамовцы продлили свою победную серию до пяти матчей. Набрав 31 очко, подопечные Владимира Крикунова взбираются на вторую строчку Западной конференции, сместив оттуда санкт-петербургский СКА. Для "Салавата" поражение стало вторым кряду. Уфимцы с 29 баллами остались пятыми на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Динамо" М — "Салават Юлаев" — 4:1
- "Сибирь" — ЦСКА — 2:1
- "Йокерит" — "Локомотив" — 1:4
- "Спартак" — "Северсталь" — 3:2 Б
- "Торпедо" — "Куньлунь РС" — 1:2
- "Барыс" — "Автомобилист" — 3:4 ОТ