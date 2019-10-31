"Динамо" разбило "Салават" и продлило победную серию

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Фото © twitter/dynamo_ru

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Петровском парке со счётом 4:1 победило уфимский "Салават Юлаев".

Бело-голубые открыли счёт на 17-й минуте встречи: Вячеслав Кулёмин откликнулся на передачу Дмитрия Моисеева — 1:0.

Ключевым в матче стал второй период, в котором динамовцы забросили ещё три безответные шайбы, отличились Дмитрий Яшкин (24'), Даниил Тарасов (37') и Игорь Полыгалов (39').

На старте заключительного периода уфимцы усилиями Григория Панина счёт размочили, реализовав большинство — 4:1. Больше огорчить друг друга командам в этот вечер не удалось.

Благодаря этой победе динамовцы продлили свою победную серию до пяти матчей. Набрав 31 очко, подопечные Владимира Крикунова взбираются на вторую строчку Западной конференции, сместив оттуда санкт-петербургский СКА. Для "Салавата" поражение стало вторым кряду. Уфимцы с 29 баллами остались пятыми на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

  • "Динамо" М — "Салават Юлаев" — 4:1
  • "Сибирь" — ЦСКА — 2:1
  • "Йокерит" — "Локомотив" — 1:4
  • "Спартак" — "Северсталь" — 3:2 Б
  • "Торпедо" — "Куньлунь РС" — 1:2
  • "Барыс" — "Автомобилист" — 3:4 ОТ
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