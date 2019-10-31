Хоккейный "Спартак" одержал шестую победу подряд

Московский "Спартак" вот уже шесть матчей не знает поражений. На этот раз подопечные Олега Знарка в тяжелейшем поединке сломили сопротивление дерзкой "Северстали". Для выявления победителя командам понадобились послематчевые броски.
Первый период получился безголевым. Во втором отрезке игры соперники обменялись заброшенными шайбами. Защитник Дмитрий Вишневский на 14-й минуте периода вывел "Спартак" в лидеры — 1:0!
Радость красно-белых была недолгой. Буквально через 20 секунд гости усилиями Даниила Вовченко сделали счёт ничейным — 1:1.
В концовке третьего периода "Северсталь" вышла вперёд: москвичи схлопотали две минуты за нарушение численного состава, а Владислав Провольнев реализовал это удаление — 1:2.
Спас красно-белых Александр Хохлачёв, сравнявший счёт за минуту до финальной сирены — 2:2.
Овертайм результата не принёс, и всё решили послематчевые буллиты, в которых спартаковцы были точнее. Победный бросок на счету Каспара Даугавиньша.
3:2 — "Спартак" одерживает шестую подряд победу и закрепляется на пятой позиции в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) — "Северсталь" (Череповец) — 3:2 Б (0:0; 1:1; 1:1; 0:0; 1:0)