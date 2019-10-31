Новый тренер "Спартака" нашёл кнопку у Ларссона: четыре гола за два матча

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Фото © twitter/fcsm_official

Шведский нападающий на этот раз оформил победный дубль в ворота "Ростова" в Кубке России.

Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в "Спартак" этим летом, не очень ярко играл при Олеге Кононове: всего один гол за восемь матчей. Однако Доменико Тедеско словно нашёл заветную кнопку включения бомбардирского режима у форварда. Ларссон во втором матче подряд кладёт победный дубль. На этот раз от его ног пострадал "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России.

Победным в итоге стал второй мяч, потому что "Ростов" один гол всё же сумел отквитать.

2:1 — "Спартак" побеждает "Ростов", выходит в 1/4 финала Кубка России, где сыграет с московским ЦСКА.

Кубок России, 1/8 финала

"Спартак" — "Ростов" — 2:1.

Голы: Ларссон 43', 59' (1:0, 2:0), Долгов 86' (2:1).

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