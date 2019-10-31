"Это для неё". Загитова посвятила новую программу маме своего хореографа – видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила новый и очень личный показательный номер.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила показательный номер, с которым будет выступать в сезоне 2019/2020. Программа стала невероятно личной для самой фигуристки и её хореографа Даниила Глейхенгауза. Она посвящена матери члена тренерского штаба Этери Тутберидзе. Людмила Шалашова готовила Загитову к Олимпиаде и продолжала работать с ней после Игр. Она скончалась перед началом текущего сезона — 29 августа 2019 года.

— Такой программы у меня точно ещё не было, такой личной. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше. Для меня очень важно передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать очень-очень важно. Я буду кататься в первую очередь ради неё. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится, я буду очень стараться, — рассказала Алина Загитова.

По словам самого Глейхенгауза, для него честь, что эту программу будет исполнять именно Загитова. Хореограф уверен, что именно олимпийская чемпионка сможет лучше всех передать на льду то, что он хотел сказать миру.

— Безумно благодарен судьбе за то, что у меня есть возможность передать свою идею, чувства хореографией, что я могу показать их через свою любимую работу. И что у меня есть такая замечательная спортсменка, которая может передать то, что я хочу сказать людям, — признался Глейхенгауз.

Хореограф объяснил и суть номера: по его словам, он показывает цикличность жизни и всей природы, от прихода в этот мир до ухода и начала новой жизни. Это символизирует кольцевая композиция номера и цветок, который распускается в руках Алины Загитовой.