Корону беспощадному! Пётр Ян — в шаге от титульного шанса

Дерзкий Пётр Ян (13–1–0), мчащийся к поясу UFC в легчайшем весе, словно бэтмобиль без тормозов, получил шанс ещё сильнее ускориться! В ночь на 15 декабря на предновогоднем ивенте UFC в Лас-Вегасе омич выйдет в "восьмиугольник" против фактически ставшего легендарным Юрайи Фейбера. Победа над именитым калифорнийцем может стать для Яна пропуском на поединок с чемпионом.

Пётр Ян дебютировал в UFC лишь в июне 2018 года, но за этот незначительный период сумел провести аж пять поединков, а самое главное — добиться в них успеха. Самым жирным для россиянина уловом стал бой против топового Джона Додсона, избитого в одну калитку. Впоследствии досталось и Джимми Ривере... Пётр оказался для коллег по цеху настоящим ночным кошмаром, способным не только перебивать одного соперника за другим, но и нещадно высказываться в адрес потенциальных противников. К примеру, Педру Муньус в исполнении Яна звучит не иначе как "Педрито"...

Экс-чемпион АСВ является одним из главных претендентов на коронацию в 2020 году, и для этого ему надо будет не просто заслужить титульный бой, но и превзойти олимпийского чемпиона по вольной борьбе, чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Но с этим парнем, по мнению сибиряка, будет без проблем.

— Мои планы на будущее? Всё очевидно: стать чемпионом и удержать пояс. Я сделаю так, что Сехудо склонит передо мной колено. Я считаю, что я хорошо сочетаюсь стилистически с Сехудо, я хорошо выступаю против борцов. Он может поверить, что я не устану после одного раунда с ним, как кто-то другой. Я буду готов к пяти или десяти раундам, если потребуется, — поделился своими планами в интервью Sportbox Пётр.

Но пока бой с Сехудо остаётся мечтой, явью становится поединок с 40-летним ветераном ММА Юрайей Фейбером (35–10–0). The California Kid — живая легенда смешанных единоборств, повидавший на своём веку всех и вся и заслуженно вошедший в Зал славы UFC. Юрайя четырежды бился за пояс UFC, и каждый раз ему не хватало совсем малости...

В декабре 2016 года, как тогда многим показалось, Фейбер провёл свой последний бой в ММА, одолев судейским решением Брэда Пикетта. Юрайя на два с половиной года исчез с радаров большого спорта, но всё же в июле 2019 года калифорниец вернулся в смешанные единоборства, нокаутировав за считаные секунды Рикки Симона. Впечатляющая победа над шедшим на винстрике из восьми боев проспектом вновь заставила весь мир называть Фейбера одним из претендентов на встречу с чемпионом. Амбициозному The California Kid победа над дерзким русским нужна как воздух. Если Юрайя остановит в клетке Яна, поверьте: он — следующий претендент на пояс Сехудо. И мы надеемся, что аналогичная ситуация произойдёт и в случае победы Петра... Несмотря на наличие в этом же декабрьском карде боя между Жозе Алду и Марлоном Мораисом, победитель в котором будет также требовать встречи с чемпионом...