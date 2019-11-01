Сила удара. Миллион долларов может достаться Али Исаеву

Неожиданной развязкой завершился сегодняшний турнир Professional Fighters League — PFL 9 в Лас-Вегасе. За секунду до окончания полуфинального поединка Гран-при тяжеловесов дагестанский боец Али Исаев совершил сумасшедший камбэк, нокаутировав представителя Санкт-Петербурга и главного фаворита битвы за один миллион долларов Дениса Гольцова.

На протяжении трёх раундов экс-чемпион АСВ и многократный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов (25-6-0) имел ощутимое преимущество над чемпионом Европы по вольной борьбе Али Исаевым (8-0-0). Махачкалинец никак не мог не приноровиться под неудобный стиль питерского бойца в стойке. Что касается сильной стороны Исаева — борьбы в партере, то за весь поединок Али лишь однажды смог перевести противника на настил клетки. И когда казалось, что Гольцов вот-вот доведёт дело до логического завершения и выйдет в финал Гран-при, Исаев потряс всех. За считаные секунды до гонга Али выбросил правый хук, чуть было не сложивший Дениса пополам. Почувствовав вкус крови, проигрывавший по ходу поединка боец стал яростно добивать фаворита серией ударов в партере. Ровно за одну секунду до окончания боя лучший рефери планеты Херб Дин остановил схватку.

Потрясающе! Али Исаев становится единственным россиянином в PFL, кому удалось выйти в финал нынешнего розыгрыша Гран-при. В бою за пояс чемпиона и чек на один миллион долларов дагестанец сойдётся с американцем Джаредом Рошольтом.

В полутяжёлом весе (93,0 кг) решающий поединок обойдётся без российских спортсменов, и это притом, что в четвертьфинале было сразу четыре представителя отечественного ММА. Но пройти дальше полуфинала никому из них не удалось.

Злым гением российских бойцов сегодня стал Джордан Джонсон (12-1-1), одолевший за один вечер и Максима Гришина, вернув ему должок за поражение в групповом этапе, и Рашида Юсупова. Особенно обидным это поражение стало для дагестанского бойца, ведь в стадии четвертьфинала представитель бойцовского клуба "Горец" смог нокаутировать фаворита турнира Винни Магальяеша. Повторить это с Джорданом Рашиду не удалось, более того, в третьем раунде Юсупов и вовсе был близок к досрочному поражению.

В другой части турнирной сетки к финалу Гран-при двигался 40-летний ветеран смешанных единоборств Бозигид Атаев (20-5-1). В четвертьфинале Волк из Дагестана превзошёл экс-чемпиона М-1 Виктора Немкова (30-7-1). На самом деле поединок двух россиян завершился вничью, но, так как второй раунд остался за Бозигидом, именно он и прошёл в полуфинал. На этой стадии соперником Атаева стал хорошо знакомый аргентинец Эмилиано Сорди (21-8-0).

Бойцы уже дважды бились друг с другом, и каждый раз их столкновение не длится дольше одного раунда. В 2018 году Атаев нокутировал Сорди, годом позже южноамериканец вернул должок, отправив россиянина в нокаут. В третьей встрече успех вновь оказался на стороне Эмилиано, на этот раз одолевшего дагестанца удушающим приёмом.