Олимпийский чемпион Урманов: Хочу увидеть настоящее женское катание!

Победитель Олимпиады 1994 года, бывший фигурист, а ныне тренер Алексей Урманов рассказал Лайфу о своих ожиданиях от предстоящего этапа Гран-при во Франции, а также о своём отношении к последним прыжковым тенденциям.

В эти выходные во Франции стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Первые два остались за россиянками: США самым сложным каскадом и платьем-трансформером покорила Анна Щербакова, в Канаде с двумя мировыми рекордами царствовала Александра Трусова.

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В Гренобле на взрослых соревнованиях дебютирует ещё одна вчерашняя юниорка из группы Этери Тутберидзе — Алёна Косторная. И именно она считается главной фавориткой соревнований несмотря на то, что на этом же этапе свой сезон начинает чемпионка мира, Европы и Олимпиады Алина Загитова!

Дело в том, что у Косторной есть секретное оружие, которым не владеет Загитова, — тройной аксель. И в свои программы на Гран-при Франции Алёна включила его целых три раза. То есть, если ей успешно удастся выполнить все ультрасложные прыжки, она будет иметь преимущество перед Алиной как минимум в десять баллов!

Однако на деле всё может получиться иначе. Как показал пример Евгении Медведевой, никто не застрахован от падений. Да что там Медведева, даже Щербакова и Трусова их допускали: одна внезапно для всех свалилась на дорожке шагов, другая не смогла приземлить четверной сальхов. Ещё один важный момент — оценки за компоненты. Никто не знает, в каком настроении каждый из судей будет наблюдать за прокатами.

Лайф в преддверии французского этапа Гран-при пообщался с олимпийским чемпионом 1994 года в мужском одиночном катании Алексеем Урмановым. Бывший спортсмен, а ныне тренер поделился своим взглядом на ситуацию в этом сезоне и на тенденции в фигурном катании в целом.

— Алексей, первые два этапа Гран-при, почти не напрягаясь, выиграли вчерашние юниорки Анна Щербакова и Александра Трусова. Стартует третий этап, на котором лидеру женского катания последних лет Алине Загитовой будет противостоять ещё одна дебютантка — Алёна Косторная, которая заявила сразу три тройных акселя. Кто фаворит на ваш взгляд?

— Все эти девчонки, о которых вы говорите, это подопечные одного и того же тренера — Этери Тутберидзе. Видно, что идёт хорошая работа в группе. Есть большая конкуренция, которая рождает новых спортсменов, которые двигают всё вперёд. Вот и появляются девчонки, которые по возрасту младше, но умеют больше.

— Сейчас одни говорят, что это здорово, другие сетуют на то, что в погоне за прыжками забывается само фигурное катание. Как вы считаете, четверные прыжки — это реальный прогресс для спорта или уже некий фетиш, вредящий фигурному катанию?

— Мой тренер Алексей Николаевич Мишин говорил, что если в 13 лет его ученики прыгают аксель в три с половиной оборота, то в этом нет ничего страшного. Если спортсмен хочет и тренер видит, что он готов, то зачем же его останавливать? Нужно пробовать, нужно учить!

— А как быть взрослым спортсменкам, которые пока не владеют этими элементами? Сейчас получается так, что против юниорок у них совсем нет шансов. Тоже нужно всем учить четверные или тройной аксель?

— Не только в нашем виде спорта есть движение вперёд. У нас оно проявляется так. Но это происходит постепенно! Сегодня оно вот такое. Тройной аксель уже выучили и кореянка, и японка, и американка. Наверняка они учат и четверные прыжки, потому что это тенденция сегодняшнего времени. Да, есть такой момент, что тем девчонкам, которые более возрастные, к этому сложнее приходить, вот и всё. Но это необходимо.

— Какое катание ближе вам: прыжковое или то, что принято называть зрелым женским?

— Моё мнение однозначно: я хочу видеть настоящее женское одиночное катание. Я сторонник того, что Международному союзу конькобежцев стоит задуматься, в каком возрасте участницы должны допускаться до взрослых турниров.

Internationaux de France 2019.

Гренобль, Франция.

1–3 ноября.

Женщины.

Короткая программа — 1 ноября в 20:15 по мск.

Произвольная программа — 2 ноября в 21:00 по мск.