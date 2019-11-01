Ковалёв получит почти в 12 раз меньше Альвареса за чемпионский бой

Российский боксёр гарантированно заработает всего три миллиона долларов за поединок.

В воскресенье утром по московскому времени российский боксёр Сергей Ковалёв будет защищать чемпионский титул по версии WBO в полутяжёлой весовой категории. И уже до боя известно, что 36-летний Разрушитель точно проиграет своему сопернику Саулю Альваресу в деньгах. Ковалёв за бой получит три миллиона долларов, а мексиканский боксёр — 35, сообщает Sporting News.

Озвученные гонорары не учитывают прибыль от телевизионных прав и спонсорскую поддержку.

Напомним, что Ковалёв в этом году провёл два поединка и оба завершились победами российского боксёра. В феврале Разрушитель успешно взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса, а в августе техническим нокаутом одолел британца Энтони Ярда.