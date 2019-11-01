"Я в Челябинске жил!" Русский хоккеист заткнул американцев из-за грязных шуток

Нападающий Виталий Кравцов рассказал, как проходили его будни в команде НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс".

Хоккеист Виталий Кравцов поделился мнением о специфике американского юмора. По словам форварда, шутки партнёров по команде пришлись ему не по душе.

— Американский юмор — он больше такой как бы "грязный", могут и из близких кого-то задеть. Нельзя рассказывать, какие там шутки. Я сразу сказал, что надо мной так шутить не надо, потому что я в Челябинске жил, — цитирует Кравцова пресс-служба "Трактора".

19-летний Кравцов начинал текущий сезон в системе клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". Однако в основную команду он пробиться не сумел, и его отправили в фарм-клуб. В итоге спортсмен принял решение вернуться в челябинский "Трактор", где начинал карьеру.