Чалов и Шапи — опять мимо сборной России

Молодёжная сборная огласила состав на грядущие отборочные матчи чемпионата Европы – 2021.

Тренерский штаб молодёжной сборной России огласил состав на ближайшие матчи. В него снова вошли футболисты, которые, как считают многие болельщики, могли бы помогать уже основной команде. Однако Фёдор Чалов, Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Максименко и Матвей Сафонов пока будут решать другие задачи — биться за выход на молодёжный чемпионат Европы — 2021.

Вратари : Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар").

: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"). Защитники : Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Млада-Болеслав), Николай Рассказов ("Спартак" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Степанов ("Рубин" Казань), Никита Каккоев ("Томь"), Михаил Лысов ("Локомотив")

: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Млада-Болеслав), Николай Рассказов ("Спартак" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Степанов ("Рубин" Казань), Никита Каккоев ("Томь"), Михаил Лысов ("Локомотив") Полузащитники : Артём Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал" Тула), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар").

: Артём Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал" Тула), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"). Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев ("Краснодар").

15 ноября молодёжная сборная сыграет с Латвией в Ростове, а 19 ноября проведёт выездную игру против команды Сербии.

После четырёх туров сборная России занимает второе место в группе, имея в своём активе восемь очков.