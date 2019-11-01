"Плевать, сколько он стоит!" Самого дорогого игрока "Спартака" убрали из состава

Главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что прямо рассказал о своих планах Гусу Тилю.

Самый дорогой игрок в истории "Спартака", за которого московский клуб этим летом заплатил 18 миллионов евро, уже вторую игру подряд остаётся на скамейке запасных. Новый наставник красно-белых Доменико Тедеско решительно не видит 21-летнего голландца в основном составе. По словам немецкого специалиста, он выбирает схему не на основе трансферной стоимости игроков.

— Гус — отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующей игре будет применена другая схема и Гус сыграет, — цитирует Тедеско "Чемпионат" .

Отметим, что в матче с "Ростовом" в центре поля у "Спартака" играли Зобнин, Крал, Бакаев и Умяров.