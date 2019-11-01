Новый шедевр в НХЛ! Ткачук забил круче Свечникова?

Американский хоккеист Мэттью Ткачук забросил эстетскую победную шайбу на последней секунде овертайма.

Регулярный чемпионат НХЛ постепенно разгоняется, и красивые шайбы начинают залетать одна за другой. Лига ещё не успела оправиться от шедевра Андрея Свечникова, который показал Америке суперфинт, как подоспело новое чудо. На этот раз его автором стал американец с украинскими корнями Мэттью Ткачук. 21-летний форвард "Калгари" на последней секунде овертайма забросил победную шайбу, держа клюшку между ног. Вратарь на такой трюк не успел среагировать.

У Андрея Свечникова в борьбе за лучший гол года появился реальный конкурент. pic.twitter.com/SQ7iC94LRe — NHL Россия (@NHLrussia) November 1, 2019

Ткачук — известный в НХЛ трюкач, даже несмотря на юный возраст. Меньше месяца назад он решил сыграть в бейсбол прямо на льду, поймав шайбу на лету и отправив её в ворота.

Но круче ли он Свечникова? Вот так россиянин забил всего пару дней назад.