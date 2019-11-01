Фигурист Самарин поставил личный рекорд на Гран-при Франции

Во французском Гренобле начался третий этап Гран-при по фигурному катанию. Свои короткие программы уже представили мужчины-одиночники. Российский спортсмен Александр Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, а затем добавил к этому ещё и четверной флип. И вошёл в историю как первый россиянин, которому покорились сразу два таких прыжка в четыре оборота в короткой программе.
За свой прокат Самарин получил 98,48 балла, обновив свой личный рекорд почти на семь баллов. Однако даже такого фееричного выступления россиянину не хватило, чтобы занять первое место. Его оккупировал действующий победитель финала Гран-при и чемпион мира Нейтан Чен. Он в короткой программе улетел за сотню — 102,48.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Мужчины
Короткая программа
- Нейтан Чен (США) — 102,48
- Александр Самарин (Россия) — 98,48
- Кевин Аймо (Франция) — 82,50
- Шома Уно (Япония) — 79,05
- Морис Квителашвили (Грузия) — 78,79
- Ромен Понсар (Франция) — 77,48
- Сергей Воронов (Россия) — 76,60
- Даниэль Самохин (Израиль) — 70,84
- Николя Надо (Канада) — 69,42
- Томоки Хиваташи (США) — 68,70
- Антон Шулепов (Россия) — 63,67