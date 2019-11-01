Фигурист Самарин поставил личный рекорд на Гран-при Франции

Подопечный Светланы Соколовской стал первым россиянином, чисто исполнившим четверные лутц и флип в короткой программе.

Во французском Гренобле начался третий этап Гран-при по фигурному катанию. Свои короткие программы уже представили мужчины-одиночники. Российский спортсмен Александр Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, а затем добавил к этому ещё и четверной флип. И вошёл в историю как первый россиянин, которому покорились сразу два таких прыжка в четыре оборота в короткой программе.

За свой прокат Самарин получил 98,48 балла, обновив свой личный рекорд почти на семь баллов. Однако даже такого фееричного выступления россиянину не хватило, чтобы занять первое место. Его оккупировал действующий победитель финала Гран-при и чемпион мира Нейтан Чен. Он в короткой программе улетел за сотню — 102,48.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Мужчины

Короткая программа