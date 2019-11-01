Косторная на первом взрослом Гран-при обыграла олимпийскую чемпионку Загитову

По итогам короткой программы на Гран-при Франции две российские фигуристки заняли первые два места.

На третьем этапе Гран-при текущего сезона завершилась короткая программа у женщин. Две первые строчки по её итогам заняли российские фигуристки, причём обе из группы Этери Тутберидзе, — Алёна Косторная и Алина Загитова. Дебютантке удалось сходу оказаться впереди чемпионки мира, Европы и Олимпиады Алины Загитовой.

Алёна Косторная рискнули и пошла на исполнение сложнейшего прыжка — тройного акселя, который получился у неё практически идеально (судьи зачли на нём небольшой недокрут). Также 16-летняя спортсменка продемонстрировала тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. За короткую программу фигуристка набрала 76,55 балла.

Light as a feather 🦢 Alena Kostornaia leads the Ladies Short Program after the first group!



🔗 https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/4rbiwbzX8w — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019

При этом Косторная после проката дала понять, что может исполнять программу более качественно.

— Было обидно, потому что я выполнила программу достаточно хорошо, но судьи посчитали, что не очень. Поэтому можно сказать, что не очень прокат получился. Были ещё ошибки, которые не видны. Просто не получалось чисто исполнить тройной аксель на тренировках, надо было перестроиться, но оправдываться я не хочу, — сказала Косторная после проката.

Её более титулованная коллега по группе Этери Тутберидзе и одновременно главная соперница на французском этапе Гран-при Алина Загитова тоже справилась со своей программой не без помарок. Олимпийская чемпионка исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер с неверным ребром и недокрутом, также судьи сняли ей балл за слишком продолжительный прокат. В остальном же 17-летняя фигуристка показала идеальное катание. Итоговая сумма Загитовой — 74,24 балла, что ставит её на второе место после короткой программы.

Alina Zagitova lays down a loop combo and makes it a 1 + 2 lead for Russia after the Ladies Short Program ⛸️



🔗 https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/PM5t887GNW — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

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