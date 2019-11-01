Загитова получила очень странный штраф на Гран-при Франции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию внезапно не смогла уложиться во временной лимит.

Чемпионка мира, Европы и победительница Олимпиады Алина Загитова начала новый сезон с этапа Гран-при Франции. На льду в Гренобле 17-летняя спортсменка представила свою короткую программу под композицию израильской певицы Ясмин Леви — Me Voy ("Я ухожу"). Прокат олимпийской чемпионки получился очень проникновенным и заставил зал аплодировать ей стоя.

Не остался в стороне от всеобщего восторга и серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух. Прославленный фигурист похвалил российскую спортсменку за исполнение короткой программы.

— Браво, Алина! Я любовался её выступлением — очень красивая, проникновенная программа. Не хочется заострять внимания на небольших ошибках. Была небольшая ошибка на каскаде, и судьи её видели. Но Алина прекрасна, просто прекрасна. Хочется смотреть, любоваться и говорить: как она божественна на льду, — сказал Авербух.

Однако судьи всё же сумели разглядеть помарки в выступлении олимпийской чемпионки. На каскаде тройной лутц — тройной риттбергер Загитовой зачли неверное ребро и недокрут.

Alina Zagitova lays down a loop combo and makes it a 1 + 2 lead for Russia after the Ladies Short Program ⛸️



🔗 https://t.co/TIVXDt9fzf#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/PM5t887GNW — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019

А также выписали очень странный штраф, который удивил всех: за слишком долгое исполнение короткой программы и выход за пределы временного лимита — минус один балл.

Тем не менее Загитова сумела набрать внушительную сумму баллов — 74,24. По итогам короткой программы олимпийская чемпионка идёт на втором месте, уступая менее 2,5 балла дебютантке этого сезона Алёне Косторной — ещё одной представительнице России и ещё одной подопечной тренера Этери Тутберидзе.