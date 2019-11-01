"И зачем я напрягалась?" Фигуристка Косторная в шоке от судейства во Франции

Российская фигуристка единственной из всех исполнила ультрасложный прыжок, но на баллах это не слишком отразилось.

По итогам короткой программы на Гран-при Франции по фигурному катанию лидирует российская спортсменка Алёна Косторная, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне. 16-летняя фигуристка решилась на исполнение тройного акселя — ультрасложного прыжка, который не покоряется даже олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Однако судьи увидели недокрут, снизив Косторной баллы за этот прыжок.

— Как? И зачем я напрягалась? — такими словами Косторная отреагировала на оценки судей, находясь в зоне для "слёз и поцелуев" (Kiss and cry).

"И зачем я напрягалась?"



Алёна Косторная лидирует после короткой программы на Гран-при Франции, но оценками не очень довольна



Видео © @channelone_rus pic.twitter.com/3d83MjFDTg — Life | Спорт (@sport_lf) November 1, 2019

Затем спортсменка сделала более развёрнутый комментарий, в котором, впрочем, тоже не скрывала своего разочарования оценками.

— Да, немного было обидно, потому что я выполнила программу достаточно хорошо, но судьи посчитали, что не очень. Поэтому можно сказать, что не очень прокат получился. Были ещё ошибки, которые не видны. Просто не получалось на тренировках исполнить чисто тройной аксель, надо было перестроиться, но оправдываться я не хочу, — резюмировала Косторная.

По итогам короткой программы Косторная набрала 76,55 балла и опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая тоже пострадала от судей.